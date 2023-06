Mourinho lockt Bundesliga-Star nach Rom

Der italienische Erstligist AS Rom verpflichtet nach Medienberichten Eintracht Frankfurts Abwehrspieler Evan Ndicka.

Der 23-Jährige einigte sich mit der Roma auf einen Fünfjahresvertrag mit einem Gehalt von drei Millionen Euro pro Saison, berichtete die Sportzeitung „Gazzetta dello Sport“.

Eintracht Frankfurt: Evan Ndicka wechselt zur AS Rom

Ndicka, dessen Vertrag in Frankfurt ausgelaufen war, wird in den nächsten Tagen in Rom zu den medizinischen Checks erwartet.

Der französische Innenverteidiger, der 2018 von AJ Auxerre für 5,5 Millionen Euro zur Eintracht gewechselt war, gilt als Wunschkandidat von Startrainer Jose Mourinho.

Der Portugiese hatte sich schon im vergangenen Jahr um eine Verpflichtung bemüht. AS Rom setzte sich demnach gegen die Konkurrenten gegen Manchester United, FC Barcelona und AC Mailand durch.(kk/sid)