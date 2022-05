Bericht: Superstar Lewandowski will die Bayern verlassen!

Es wurde viel gerätselt, spekuliert und diskutiert über die Zukunft von Superstar Robert Lewandowski beim FC Bayern München. Nun soll eine Entscheidung gefallen sein: Der Stürmer soll einem Medienbericht zufolge den deutschen Rekordmeister verlassen – spätestens 2023, wenn sein Vertrag ausläuft. Eine Verlängerung sei ausgeschlossen.

Die Wege werden sich trennen. Wie die „Bild“ berichtet, soll Lewandowski den Bayern-Bossen vergangene Woche mitgeteilt haben, dass er seinen noch eine Saison laufenden Kontrakt definitiv nicht mehr verlängern werde.

Bericht: Darum will Robert Lewandowski den FC Bayern verlassen

Den 33-Jährigen soll übel aufgestoßen sein, dass der Verein die Entscheidung über eine vorzeitige Vertragsverlängerung monatelang hinausgezögert, ihn hingehalten und kein konkretes Angebot unterbreitet habe.

Lewandowskis Entscheidung bedeutet für Bayern: Nur noch in diesem Sommer oder in der Winterpause (unwahrscheinlich) können die Münchner eine Multi-Millionen-Ablöse für den Polen kassieren. Im Sommer 2023 wäre die Tor-Maschine ablösefrei weg.

Lewandowski: Kein neuer Vertrag – Wechsel schon im Sommer?

Nicht ausgeschlossen, dass der 33-Jährige am Samstag in Wolfsburg sein letztes Spiel im Trikot des FC Bayern bestreitet, für den er seit 2014 stürmt und in 373 Spielen sagenhafte 343 Tore erzielt hat.

Eigentlich hatten die Bayern-Bosse einem Wechsel des Weltfußballers 2020 und 2021 in diesem Sommer eine klare Absage erteilt. Da war jedoch noch nicht klar, ob „Lewa“ einen neuen Vertrag unterschreibt. Jetzt sieht die Sache ganz anders aus.

Bayern-Bosse hatten Lewandowski eigentlich Wechselverbot erteilt

Durch den gerade erst bekannt gewordenen Transfer von Erling Haaland, der nach dieser Saison von Borussia Dortmund zu Manchester City wechselt und auch bei Bayern Kandidat war, ist der Markt der europäischen Top-Stürmer ordentlich in Bewegung gekommen. Eine logische neue Adresse für Lewandowski wäre der FC Barcelona, der schon länger um den Angreifer buhlen soll.

Verließe nach Haaland mit Lewandowski in diesem Sommer ein weiterer Fußball-Weltstar Deutschland, worauf alles hindeutet, wäre dies auch ein schwerer Schlag für die Bundesliga. (mp)