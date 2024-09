Medien: Hummels kurz vor Unterschrift bei Traditionsverein

Weltmeister Mats Hummels zieht es wohl nach Italien. Laut „Corriere dello Sport“ hat sich der 35-Jährige mit dem Erstligisten AS Rom auf einen Einjahresvertrag geeinigt, der automatisch um eine weitere Saison verlängert werden kann. 2,5 Millionen Euro plus Boni soll der Innenverteidiger demnach in Rom kassieren. Hummels wird in den kommenden Tagen in Rom zum Medizincheck erwartet.

Hummels ist seit dem Sommer vereinslos, sein Vertrag bei Borussia Dortmund war nach fünf Jahren ausgelaufen. Ein Wechsel des Weltmeisters von 2014 zum siebenmaligen italienischen Meister FC Bologna war trotz eines Angebotes nicht zustande gekommen.

Das könnte Sie auch interessieren: „Jemand veralbert heute Sportjournalisten“: Hummels reagiert auf neues Gerücht

Darüber hinaus stand ein Wechsel in die englische Premier League und der spanischen La Liga im Raum. (sid/mg)