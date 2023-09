Medien: DFB startet Gespräche mit Nagelsmann

Er ist aktuell der am heißesten gehandelte Kandidat auf die Nachfolge von Hansi Flick: Ex-Bayern-Coach Julian Nagelsmann. Berichten von Sport1 zufolge soll der DFB nun erste Gespräche zu dem Fußballtrainer aufgenommen haben.

Auch innerhalb der Mannschaft sei der Name bereits Thema gewesen. So sagte Leroy Sané, Torschütze beim 2:1-Sieg gegen Vizeweltmeister Frankreich: „Julian ist ein guter Trainer und auch auf jeden Fall eine gute Person. Wir schauen, was passiert oder ob er Bock darauf hat. Na klar wäre es schön, ihn wiederzusehen und mit ihm zu arbeiten, aber wie gesagt, wir gucken mal.“

DFB: Jürgen Klopp hat bereits eine Absage erteilt

Nagelsmann selbst soll sich den Posten als Bundetrainer gut vorstellen können – insbesondere in Hinblick auf die Heim-EM im kommenden Jahr.

Auf der Suche des DFB nach einem Flick-Nachfolger bekam der Fußballbund bereits vom favorisierten Jürgen Klopp eine Absage. Und auch Interimstrainer Rudi Völler, der beim Sieg der deutschen Auswahl gegen Frankreich gemeinsam mit Hannes Wolf und Sandro Wagner an der Seitenlinie stand, stellte noch einmal klar, das Amt nicht auf Dauer ausführen zu wollen. Gut möglich scheint hingegen, dass zumindest einer seiner beiden Assistenten Wolf und Wagner als Teil des neuen Bundestrainer-Teams fungieren könnte.

Uli Hoeneß äußert sich zu Nagelsmann-Gerüchten

Problematisch sei laut Berichten allerdings die Finanzierung eines Nagelsmann-Engagements. Bei den Bayern verdient der 36-Jährige noch rund 6,5 Millionen Euro im Jahr. Eine Summe, die sich der Verband wohl nicht wird leisten können, zumal auch Flick und sein Trainerteam noch bis zur kommenden EM auf der Payroll stehen. Nagelsmann hat noch bis 2026 einen Vertrag in München – da der Verein den Trainer aber wohl gerne von der Gehaltsliste streichen würde, ist ein „Freundschaftspreis“ als Ablöse gut möglich.

Das könnte Sie auch interessieren: „Weltklasse“-Sané wirbt für Nagelsmann als Bundestrainer

Bayerns Ehrenpräsident Uli Hoeneß erklärte bereits: „Am FC Bayern würde es sicher nicht scheitern“, ergänzte aber: „Ich habe das jetzt nicht abgestimmt mit unseren Leuten.“