Wechsel innerhalb der Bundesliga: 1. FC Köln holt einen neuen Boss

Arminia Bielefelds Geschäftsführer Markus Rejek wechselt Medienberichten zufolge zum 1. FC Köln.

Der 53-Jährige hatte 2017 als kaufmännischer Geschäftsführer bei der Arminia angefangen und soll sich bei den Kölnern unter anderem um die Bereiche Vermarktung und Strategie kümmern, wie das „Westfalen-Blatt“ und die „Bild“ am Dienstag übereinstimmend berichten.

In seiner Zeit in Bielefeld half Rejek, den Klub finanziell zu sanieren. Die Ostwestfalen waren am vergangenen Samstag aus der Bundesliga abgestiegen.

Offiziell bestätigt ist der Wechsel noch nicht. Die Arminia hat am Dienstagmittag zu einem Pressegespräch eingeladen, an dem Rejek, Vereinspräsident Rainer Schütte und der Aufsichtsratsvorsitzende Hartmut Ostrowski teilnehmen. (dpa/brb)