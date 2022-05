Bericht: Liverpools 80-Millionen-Star Mané will zu den Bayern

Stürmer Sadio Mané von Champions-League-Finalist FC Liverpool soll einem Medienbericht zufolge zu einem Wechsel zum FC Bayern München tendieren. Es seien wegen des Königsklassen-Endspiels des Teams von Trainer Jürgen Klopp gegen Real Madrid allerdings noch keine offiziellen Gespräche geführt worden, berichtete die „Bild“ am Freitag.

Sport1 berichtete, dass die Tendenz beim 30 Jahre alten Senegalesen zu einem Abschied aus Liverpool gehe.

Mané selbst hatte seine Zukunft zuletzt offen gelassen. „Ob ich bleibe oder nicht, werde ich erst nach dem Champions-League-Finale beantworten“, sagte der Offensivspieler diese Woche. Der Vertrag von Mané beim englischen Vizemeister läuft noch bis zum 30. Juni 2023. Sein Markwert liegt laut transfermarkt.de bei 80 Millionen Euro.

Mané war zuletzt auch mit dem FC Bayern München in Verbindung gebracht worden. Es soll Medienberichten zufolge Gespräche von Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic mit dem Berater des Stürmers gegeben haben.

FC Bayern: Verträge von Gnabry und Lewandowski laufen aus

Bei den Münchnern laufen die Verträge von Weltfußballer Robert Lewandowski und Flügelstürmer Serge Gnabry zum 30. Juni 2023 aus. Bedarf in der Offensive ist also vorhanden, gerade auch im Hinblick auf die schwankenden Leistungen Leroy Sanés.

Das könnte Sie auch interessieren: „Einer der Größten“: Superstar Neymar ist totaler Klopp-Fan

Mané und sein FC Liverpool spielen am Samstag (21 Uhr/ZDF und DAZN) in Paris gegen Real um die Trophäe in der Königsklasse. Ob es danach schon ganz schnell geht mit den Bayern? (pfe/dpa)