Das Transferfenster endet am 31. August, bis dahin muss der FC Bayern seinen dünn besetzten Kader noch verstärken. Als neuer Kandidat ist dafür Gladbachs Nationalspieler Jonas Hofmann im Gespräch. Laut „Sport Bild“ und Sport1 zeige der Rekordmeister Interesse am 29-jährigen Offensivspieler und soll bereits Kontakt zu ihm aufgenommen haben.

„Es sind noch einige Tage. Wir schauen den Transfermarkt ganz genau an, wir schauen was passiert, und wir schauen, was unsere Möglichkeiten erlauben“, sagte Sportvorstand Hasan Salihamidzic am Montag.

FC Bayern: Gladbacher Jonas Hofmann im Visier

Der variable Hofmann könnte für den Rekordmeister eine solche Möglichkeit sein, um sich nochmal zu verstärken, wenn auch eher für die zweite Reihe. Als Joker könnte Hofmann sowohl auf beiden offensiven Außenbahnen als auch im offensiven Mittelfeld agieren. Sein Vertrag läuft in Gladbach noch bis 2023, eine Ablösesumme von 22 Millionen Euro sind im Gespräch. Ursprünglich hängte Sportdirektor Max Eberl Hofmann noch ein Preisschild von 40 Millionen Euro um und erklärte, dass man ihn sicher nicht verkaufen wolle.

Hofmann spielt seit 2016 bei den „Fohlen“ und fühlt sich „in Gladbach extrem wohl“, wie er im Interview mit der „Sport Bild“ mitteilte. Seine Zukunft lässt der gebürtige Heidelberger offen. „Ich will hier nicht auf Biegen und Brechen weg. Trotzdem bin ich ein Typ, der neuen Herausforderungen grundsätzlich positiv gegenübersteht.“

FC Bayern: Mit Hofmann-Transfer noch eine offensive Option

In der Offensive sind die Bayern allerdings herausragend besetzt. Mit Serge Gnabry, Kingsley Coman, Leroy Sane, Thomas Müller und Jamal Musiala stehen bereits fünf höchst qualitative Offensivspieler im Kader. Hinzu kommen noch die Mittelstürmer Robert Lewandowski und Eric Maxim Choupo-Moting. Wo Hofmann in dieser Riege von Stars seinen Platz finden soll, ist fraglich.

Breite im Kader muss in München vor allem im zentralen Mittelfeld und auf den defensiven Außenbahnen geschaffen werden. Hofmann ist für beides eher ungeeignet und angesichts des knappen Münchner Budgets darf angezweifelt werden, dass der Rekordmeister Millionen für einen weiteren Offensivspieler ausgibt. (dpa/seb)