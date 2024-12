„Katastrophal“: Mbappé vergibt zweiten Elfer in sieben Tagen

Schon wieder verschießt Superstar Kylian Mbappé einen Elfmeter. Das macht auch ihm selbst zu schaffen – er schickt eine Nachricht an seine Anhänger und die Madrid-Fans.

Nach einem erneuten Frustabend mit einem weiteren verschossenen Elfmeter und der Real-Niederlage bei Athletic Bilbao meldete sich Kylian Mbappé entschlossen zu Wort. „Ein schwieriger Moment, aber die beste Zeit, die Situation zu ändern und zu zeigen, wer ich bin“, schrieb der seit Wochen nicht überzeugende französische Fußball-Superstar in einer Instagram-Story.

„Es ist schade mit dem Elfmeter, aber das passiert“, sagte Trainer Carlo Ancelotti. „Athletic beerdigt Mbappé in La Catedral, Real Madrid gerät ins Trudeln“, schrieb allerdings die Zeitung „Sport“. „Madrid gewöhnt sich ans Verlieren“, meinte „Marca“. Auch in Mbappés Heimat Frankreich ging man mit dem Superstar hart ins Gericht. „Sein SPiel war taktisch und von der Einstellung her katastrophal. Es war, als hätte ein Geist gespielt“, sagte der Ex-Profi Jerome Alonso über die Leistung des Stürmers.

Mbappé selbstkritisch: „Ein großer Fehler“

Durch die 1:2-Pleite im Baskenland verpassten es die Königlichen nach zuvor drei Siegen in Serie in der spanischen Meisterschaft, in der Tabelle bei einem Spiel Rückstand näher an den Erzrivalen FC Barcelona heranzurücken. Die Katalanen liegen mit ihrem deutschen Trainer Hansi Flick an der Spitze mit 37 Punkten aus 16 Spielen, Real kommt auf 33 Zähler aus 15 Partien. Pokalsieger Bilbao verbesserte sich auf Rang vier mit 29 Punkten aus 16 Spielen.

Mbappé (25) verschoss am Mittwochabend beim Stand von 0:1 in der 68. Minute den Elfmeter. Schon im Champions-League-Spiel gegen den FC Liverpool hatte der französische Weltmeister von 2018 und Vizeweltmeister von 2022 nach rund einer Stunde nicht getroffen. „Ein großer Fehler in einem Spiel, in dem es auf jedes Detail ankommt“, schrieb Mbappé weiter zum erneuten Fehlschuss. (dpa/gs)