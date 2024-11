Mbappé: Sein Vorgänger urteilt über Real-Star und gibt Ratschlag wegen Vinicius Junior

Der frühere Ballon-d’Or-Gewinner Karim Benzema sieht in Frankreichs Superstar Kylian Mbappé keinen klassischen Mittelstürmer – und führt die leichten Anpassungsschwierigkeiten des Ausnahmekönners bei Real Madrid auch auf die Rolle von Vinicius Junior zurück. „Auf der linken Seite hat er mit Vinicius einen Typen, der auf dem gleichen Niveau ist wie er. Es gibt also ein Problem”, sagte der langjährige Weltklasse-Angreifer der Königlichen in der spanischen Fußball-Unterhaltungssendung El Chiringuito.

Mbappé sei „kein Mittelstürmer” und fühle sich auch in der französischen Nationalelf nicht wohl, wenn er im Sturmzentrum aufgestellt werde, sagte Benzema. Beim Champions-League-Sieger Real verstärke sich das Problem durch die Anwesenheit von Vinicius, der Mbappés Lieblingsposition auf der linken Außenbahn für sich beansprucht. „Vinicius kann man nicht im Sturmzentrum oder auf der rechten Seite aufstellen, denn wenn er auf der linken Seite spielt, macht er in jedem Spiel den Unterschied”, betonte Benzema, der mittlerweile in Saudi-Arabien für Ittihad FC spielt.

Benzemas Ratschlag an Mbappé

„Die Leute verlangen viel von ihm, er steht unter großem Druck”, sagte Benzema, Ballon-d’Or-Gewinner von 2022, über Mbappé: „Wenn ich ihm einen Rat geben soll? Er muss die linke Seite vergessen, denn ich glaube nicht, dass er Vinicius dazu bringen wird, sich zu bewegen.”

Mbappé war im Sommer von Paris Saint-Germain nach Madrid gewechselt, trotz sechs Ligatoren rief der 25-Jährige sein volles Potenzial in der spanischen Hauptstadt noch nicht ab. (sid)