Mbappé macht es offiziell: „Das Abenteuer PSG geht zu Ende“

Jetzt ist es offiziell: Kylian Mbappé wird Paris Saint-Germain nach dieser Saison verlassen.

„Ich werde nicht verlängern“, erklärte der Superstar in einer knapp vierminütigen Videobotschaft bei X. „Das Abenteuer wird in wenigen Wochen zu Ende gehen“, ergänzte der 25 Jahre alte Weltmeister von 2018.

Das Kapitel PSG endet für Mbappé enttäuschend, nachdem er mit dem französischen Hauptstadt-Klub am Dienstag im Halbfinale der Champions League an Borussia Dortmund gescheitert war.

In der teils emotional gehaltenen Botschaft dankte der Topstürmer auch seinen Trainern, darunter Noch-Bayern-Trainer Thomas Tuchel, die ihn während seines siebenjährigen Paris-Aufenthalts begleitet haben. 2017 war er als hochtalentierter Jugendlicher von der AS Monaco nach Paris gewechselt, ein Jahr später schoss er Frankreich im WM-Finale zum zweiten Weltmeister-Titel nach 1998. Als Spieler und Mensch sei er in dieser Zeit gewachsen, erklärte Mbappé.

PSG-Ärgernis Champions League

Sechs Meisterschaften und drei Pokaltitel sammelte der Ausnahmespieler an der Seine, fünfmal wurde er Torschützenkönig der Ligue 1. Nur international, in der Champions League, scheiterte er mit PSG immer wieder am großen Ziel, auch mal den Henkelpott um den Eiffelturm tragen zu dürfen. 2020 verpasste Mbappé mit Tuchel als Trainer den Finalsieg gegen den FC Bayern München-

Schon seit Monaten wurde über einen Abgang Mbappés spekuliert. Als neuer Club wird vor allem Spaniens Rekordmeister Real Madrid gehandelt. Ob er künftig für den Champions-League-Finalisten spielt, verriet Mbappé zwar nicht, die französische Liga werde er nach zuletzt sieben Jahren bei PSG allerdings verlassen. (dpa/fs)