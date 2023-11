Nur fünf Einsätze: Max Kruse verlässt Paderborn! WhatsApp an Mitspieler

Es ist wohl das Ende eines großen Missverständnisses. Ex-Nationalspieler Max Kruse soll vor dem Abschied beim Zweitligisten SC Paderborn stehen. Der Klub und der Offensivspieler würden den Vertrag des 35-Jährigen zeitnah auflösen, berichtete „Reviersport“ am Dienstagabend.

Eine Bestätigung gab es zunächst weder vom Tabellenelften noch von Kruse, der sich jedoch laut Bericht schon von seinen Mitspielern verabschiedet haben soll.

Demnach schrieb der Ex. St. Paulianer in die WhatsApp-Gruppe der Mannschaft: „Jungs, ich habe leider gestern nicht alle von Euch gesehen: Deswegen verabschiede ich mich auf diesem Wege bei all denen, die ich gestern nicht gesehen habe. Leider hat es nicht so funktioniert wie ich beziehungsweise der Verein es sich vorgestellt haben, aber so ist das manchmal im Fußball! Ihr seid eine geile Truppe, es hat sehr viel Spaß gemacht. Behaltet das auf jeden Fall bei. Ich würde nicht sagen, dass ich jetzt Paderborn-Fan bin, aber ich drücke euch die Daumen – gerade für das Pokalspiel in Leverkusen. Alles ist möglich. Wünsche jedem Einzelnen von Euch alles Gute und man sieht sich bekanntlich immer zweimal im Leben. Bis dahin – alles Gute.”

Max Kruse mit nur fünf Spielen für den SC Paderborn

Der 14-malige Nationalspieler bestritt bisher lediglich fünf Partien für die Ostwestfalen. Kruse war erst im Sommer von Paderborn verpflichtet worden, nachdem er vor einem Jahr beim VfL Wolfsburg ausgemustert worden war. Allerdings machten Kruse in der laufenden Spielzeit Verletzungen und gesundheitliche Probleme zu schaffen.