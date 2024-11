Matthäus ist sich sicher: Es gibt nur einen echten Konkurrenten für den FC Bayern

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus sieht in der Bundesliga nur einen ernsthaften Meisterschaftskonkurrenten für Bayern München. „Wenn überhaupt, dann könnte den Bayern am ehesten noch Bayer 04 gefährlich werden”, schrieb Matthäus in seiner Sky-Kolumne. Zwar habe Double-Sieger Leverkusen „schon sieben Punkte Rückstand, aber einen starken Kader und im Verein herrscht Ruhe”, führte der 63-Jährige aus.

Den anderen ambitionierten Klubs wie Borussia Dortmund, RB Leipzig oder Vizemeister VfB Stuttgart traut Matthäus aus verschiedenen Gründen nicht zu, dem Rekordmeister gefährlich zu werden. „In Dortmund gab es zuletzt Theater und in Leipzig wird es nach der Niederlage intern sicherlich klare Worte geben, denn Red Bull und Oliver Mintzlaff haben ganz andere Erwartungen”, schrieb der Weltfußballer von 1991.

Stuttgart „spielt attraktiven Fußball und hat die vielen Abgänge sehr gut kompensiert”, schrieb Matthäus: „Doch der VfB ist die Dreifachbelastung nicht gewohnt und zeigt schwankende Leistungen.”

Mit Kompany auf dem richtigen Weg

Den FC Bayern sieht Matthäus unter Trainer Vincent Kompany auf dem richtigen Weg. „Für mich hat es schon vor der Saison nur einen Meisterschaftsfavoriten gegeben, und die Bayern haben meine Prognose aufgrund der bisher gezeigten Leistungen bestätigt”, schrieb Matthäus: „Ich bin überzeugt, dass Bayern nicht noch einmal 1:4 gegen Barcelona verliert.”

Matthäus geht „fest davon aus”, dass der Rekordmeister am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) gegen Benfica Lissabon in der Champions League gewinnt. Kurzum: „Um den FC Bayern mache ich mir keine Sorgen.” (sid)