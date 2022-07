„Meine Fresse!“ Mats Hummels mit Wutausbruch im BVB-Training

Im Dortmunder Trainingslager in Bad Ragaz in der Schweiz arbeitet Trainer Edin Terzic mit dem Team an den Grundlagen für die anstehende Bundesliga-Saison. Dabei wurde es am Samstag schon so intensiv, dass Mats Hummels richtig laut wurde.

Kurz vor dem Ende des Nachmittags-Trainings ging der 33-jährige nach einem Zweikampf mit dem jungen Abdoulaye Kamara zu Boden und hielt sich sofort das rechte Knie. Sichtlich sauer rief er dann laut Sport1 lautstark über den Platz: „Meine Fresse, wie geht ihr alle rein, ihr Vollidioten“.

Zum Trainerteam sagte der Routinier dann nochmal kopfschüttelnd: „Die spinnen, ey! Wie die in die Zweikämpfe reingehen.“

Nach einer kurzen Behandlung ging es für den Weltmeister von 2014 dann aber weiter. Richtig beruhigt hatte sich Hummels noch nicht, denn wenig später regte er sich erneut brüllenderweise über die Härte im Training auf.

Nachdem der Verteidiger in der vergangenen Saison stark mit Patellasehnen-Problemen zu kämpfen hatte, möchte er nun topfit in die neue Spielzeit starten, denn die Konkurrenz ist mit Niklas Süle und Nico Schlotterbeck groß. Der Kampf um die Stammplätze bei Borussia Dortmund ist jetzt in vollem Gange. Und Hummels schon voll in Fahrt.