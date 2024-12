Marco Reus kann endlich Meister werden – und droht auszufallen

Marco Reus kann mit 35 Jahren endlich Meister werden. Mit LA Galaxy geht es am Samstag im pompösen US-Finale gegen New York.

Es wird groß, riesengroß sogar. Wenn Marco Reus den ersten Meistertitel seiner Karriere einfahren will, steht sogar der Times Square still. 100 Meter breit ist die Mega-Leinwand, auf der am Samstag im Herzen von New York das Finale der US-Liga MLS gezeigt wird. Die Show kann beginnen, und Reus soll einer der Hauptdarsteller im wichtigsten Spiel des amerikanischen Fußballs werden – wenn er denn rechtzeitig fit wird.

Denn es ist beinahe tragisch, aber Reus ist vor dem Showdown zwischen Los Angeles Galaxy und den New York Red Bulls mal wieder angeschlagen. Im Conference-Finale gegen Seattle (1:0) musste der 35-Jährige mit Adduktorenproblemen ausgewechselt werden, er droht im Endspiel auszufallen. Immerhin: “Er macht große Fortschritte, es geht in die richtige Richtung”, sagte Galaxy-Trainer Greg Vanney zuletzt.

Pechvogel Marco Reus verpasste einige Endspiele

Reus hatte schon die Weltmeisterschaften 2014 und 2022 sowie die Europameisterschaften 2016 und 2021 verletzt verpasst. Jetzt, wo er endlich einmal Meister werden kann, will er natürlich dabei sein. „Ich bin nicht hier, um meine Karriere ausklingen zu lassen, sondern ich will Titel gewinnen. Ich bin heiß“, hatte er schon nach seinem Wechsel aus Dortmund nach Kalifornien im August gesagt.

Vielleicht wird das Finale um die Philip F. Anschutz Trophy im eigenen Stadion (22 Uhr MEZ) sogar die letzte Chance für Reus, Meister zu werden. Zwei Pokalsiege mit dem BVB sind seine bislang einzigen großen Titel. „Wenn das nach einer so kurzen Zeit schon klappen könnte, wäre das natürlich schön. Aber aus der Vergangenheit weiß ich, dass man hart arbeiten muss, um dem Traum ein Stückchen näher zu kommen”, sagte Reus zuletzt bei Sport1.

Die Chancen stehen nicht schlecht: Los Angeles ist mit fünf Titeln Rekordmeister, spielt vor den eigenen Fans und trifft zudem auf eine von Sandro Schwarz trainierte Mannschaft, die als 16. der Gesamttabelle eher unerwartet ins Finale vorstieß. „Mir ist es egal, ob wir Favorit sind oder nicht”, sagt Reus, der in zehn Spielen für LA bislang ein Tor und drei Vorlagen beisteuerte.

Wechsel keine Sekunde bereut

Bislang hat Reus den Wechsel noch keine Sekunde bereut. „Ich fühle mich hier sehr wohl”, sagt er über seine bisherige Zeit an der Westküste, vor allem die Nähe zum Strand sei für die Kinder „paradiesisch”. Und auch der Fußball sei ambitioniert. „Die Liga hat Qualität und muss sich nicht verstecken”, sagt Reus, auch wenn er zugibt: „Es ist ein anderer Fußball, der hier gespielt wird.” Gerade gegen Spielende werde die Taktik gerne mal über Bord geworfen.

Das könnte Sie auch interessieren: Reus-Kumpel bereitet Siegtor vor, dabei hatte er sich schon das Kreuzband gerissen

Für die Klub-WM 2025 wird sich der neue US-Meister indes nicht qualifizieren: Nach der MLS-Hauptrunde beschloss die FIFA kurzerhand, das bis dahin punktbeste Team für das neue Turnier zu nominieren. Das war Inter Miami mit Lionel Messi, und die WM wird in Miami eröffnet – das passte. Wen interessiert da schon ein Meistertitel? Nun, Marco Reus ganz bestimmt. (sid)