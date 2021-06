Mannschaftskasse geplündert!: Norwegischer Nationalspieler gefeuert

Der norwegische Meister Molde FK hat sich vom Ex-Nationalspieler Vegard Forren getrennt. Dem 32-Jährigen wurde ein Griff in die von ihm verwaltete Mannschaftskasse zum Verhängnis.

Grund für das Vergehen war die Spielsucht des Profis, die dieser in Folge des Skandals beichtete. Er sei „traurig“, dass seine Zeit bei Molde so zuende gehen müsse, sagte Forren in einer Mitteilung des Vereins.

Forren war wegen Spielsucht in Behandlung

Aber er verstehe, dass er Vertrauen gebrochen habe und entschuldige sich bei „Familie, Freunden, Spielern, Klub und allen, die Molde FK lieben“. 2017 kehrte der England-Legionär von Brighton & Hove zurück zu Molde FK. Nach sechs Jahren beim norwegischen Spitzenteam hatte es ihn 2013 zum FC Southampton verschlagen.

Bereits 2015 war er wegen seiner Spielsucht in Therapie, nach dem Rückfall musste er sich im März erneut in Behandlung geben. „Ich möchte diese Krankheit ein für alle Mal hinter mich bringen“, sagte Forren jetzt. Er habe „noch viel vor“ im Fußball. (mab/sid)