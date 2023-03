Mané mit Ansage an Paris: „Keine Mannschaft größer als Bayern“

Sadio Mané glaubt fest an das Weiterkommen in der Champions League mit Bayern München und blickt mit Selbstvertrauen auf das Achtelfinal-Rückspiel gegen Paris St. Germain. „Unsere aktuelle Mannschaft hat bewiesen, wozu sie fähig ist. Wenn Sie mich fragen, ob wir mit allen Mannschaften mithalten können: Auf jeden Fall, ich sehe keine Mannschaft, die größer als Bayern ist oder unschlagbar wäre“, sagte der Senegalese gegenüber der „SportBild“.

Der deutsche Rekordmeister hatte das Hinspiel in Paris mit 1:0 gewonnen und geht mit einer guten Ausgangslage in das Rückspiel am 8. März (21.00 Uhr/DAZN) in München. Als alleinigen Topfavoriten auf den Titelgewinn sieht Mané, der am vergangenen Sonntag gegen Union Berlin (3:0) nach monatelanger Verletzungspause sein Comeback gefeiert hatte, den FC Bayern bei einem möglichen Viertelfinaleinzug aber nicht zwingend.

Mané schließt „böse Überraschung“ nicht aus

„Es wäre falsch zu denken, dass uns dann niemand mehr aufhalten kann. Wenn wir so denken würden, kann es schnell eine böse Überraschung geben“, sagte der 30-Jährige: „Es sind großartige Mannschaften im Wettbewerb. Und: Wir müssen erst einmal das zweite Spiel gegen Paris absolvieren.“

Das Geschehen bei seinem Ex-Klub FC Liverpool verfolgt Mané weiterhin. Teammanager Jürgen Klopp sei trotz der schwierigen Phase der Reds „definitiv der richtige Mann. Er wird Liverpool wieder nach oben führen, schon in dieser Saison. Die Spieler lieben ihn“, sagte Mane: „Liverpool wird zurückkommen. Sie werden die Situation überstehen, davon bin ich überzeugt. Es gab viele Verletzungen, Liverpool muss in dieser Saison einige harte Prüfungen überstehen.“ (sid/lmm)