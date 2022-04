Manchester United bereitet Rekord-Angebot für Harry Kane vor

Manchester United interessiert sich für den Top-Stürmer vom Liga Konkurrenten Tottenham Hotspur und wagt im kommenden Sommer einen erneuten Anlauf für einen Transfer. Laut „The Athletic” sind die Red Devils dazu bereit eine Rekordsumme zu bezahlen.

Demnach hätten sie gerne den englischen Nationalstürmer Harry Kane als Wunschspieler für ihre Offensive. Die Tottenham Hotspur verlangen 120 Millionen Euro für ihren Star. Kane ist in der laufenden Premier-League-Saison an 17 Toren in 28 Spielen (12 Tore, 5 Vorlagen) direkt beteiligt und auch in der Nationalmannschaft steht er mit 49 Toren in 68 Spielen (dazu kommen noch 14 Vorlagen) kurz davor Rekordtorschütze der „Three Lions“ zu werden. Es fehlen ihm nur noch vier Treffer, um mit Wayne Rooney gleichzuziehen.

Die Red Devils scheinen mit ihren aktuellen Mittelstürmern: Edinson Cavani, Marcus Rashford, Anthony Martial und Cristiano Ronaldo nicht zufrieden zu sein. Bis auf Ronaldo, bei dem die Entscheidung selbst liegt, hat offenbar keiner von ohnen eine Zukunft bei Manchester United.

Tottenham hingegen ist angeblich bereits auf der Suche nach einem Ersatzstürmer. Als mögliche Optionen werden Darwin Nunez (22) von Benfica Lissabon und Tammy Abraham (24) von der AS Roma genannt. Nunez erzielte 20 Tore in 22 Spielen. Bei Abraham läuft es mit 15 Toren in 29 Spielen ähnlich gut. (jvd)