Macht dieser Bayern-Profi den de-Ligt-Deal möglich?

Bayern München ist heiß auf Juventus Turins Abwehrspieler Matthijs de Ligt (22). Und auch der Niederländer soll Interessen daran haben, Bundesliga statt Serie A zu spielen. Der Haken: Das ehemalige Juwel von Ajax Amsterdam hat seinen Preis.

Zwar deutet sich an, dass Juventus von der Ausstiegsklausel in Höhe von 120 Millionen Euro abrücken könnte und sogar mit der Hälfte zufrieden wäre, trotzdem viel Geld für den deutschen Rekordmeister. Schließlich hat Königstransfer Sadio Mané schon 32 Millionen gekostet (Bonuszahlungen möglich).

Nottingham heiß auf Bayern-Flop Richards

Da kommt den Bayern-Bossen das Interesse an einem ihrer Spieler ganz gelegen. Premier League-Aufsteiger Nottingham Forrest ist heiß auf Omar Richards? Das berichtet „Sky“. Der vor der vergangenen Saison aus Reading an die Isar gewechselte Linksverteidiger kam in seinem ersten Bayern Jahr in zwölf Einsätzen auf insgesamt 405 Liga-Minuten, konnte nicht überzeugen. Wie soll sein Verkauf beim de Ligt-Deal helfen?

Trotz eher mäßiger Leistungen soll Nottingham bereit sein, zehn Millionen Euro für Richards auf den Tisch zu legen. Der ehemalige U21-Nationalspieler Englands genießt auf der Insel weiterhin einen ausgezeichneten Ruf und soll in der Premier League an seine guten Leistungen während seiner Reading-Zeit anknüpfen.

Frisches Geld also, das den de Ligt-Deal erleichtern könnte. Beide Parteien sollen bereits am Verhandlungstisch sitzen. Gut möglich also, dass ein Richards-Abgang Bewegung in die weiteren Transferbemühungen bringt. (jhs)