„Macht das Spiel kaputt“: Frankfurt-Gegner sauer nach Europa-League-Spiel

Trainer Dino Toppmöller hat sich nach dem entscheidenden Handelfmeter für Eintracht Frankfurt mit seiner Meinung bedeckt gehalten. „Am Ende nehmen wir es, wie es entschieden worden ist. Es ist aber ein leidiges Thema, das uns noch länger begleiten wird“, sagte der Eintracht-Coach nach dem 2:1 (1:0)-Sieg beim FC Midtjylland bei RTL. Er argumentierte, es gingen „viele Spieler so hin, dass sie den Arm am Körper haben – und er hatte dem Arm weggestreckt“.

Eintracht Stürmer Omar Marmoush hatte Gegenspieler Ousmane Diao beim Stand von 1:1 aus wenigen Metern an die Hand geschossen, die Szene erinnerte an das Handspiel von Marc Cucurella im EM-Viertelfinale Deutschlands gegen Spanien. Nach Ansicht der Bilder entschied Schiedsrichter Craig Pawson auf Strafstoß, Marmoush verwandelte diesen zum Siegtreffer (57.).

Kevin Mbabu sieht den Elfmeter als Fehlentscheidung

Der Gegner zeigte wenig Verständnis für die Entscheidung. Der Strafstoß sei „vielleicht eine falsche Entscheidung vom Schiri“ gewesen, sagte der Schweizer Kevin Mbabu, früher in Diensten der Bundesliga-Klubs VfL Wolfsburg und FC Augsburg. „Mit dieser Entscheidung macht er das Spiel ein bisschen kaputt. Was soll er machen? Omar ist einen Meter entfernt und schießt an seinen Arm. Eine sehr schwere Entscheidung und das macht das Spiel kaputt“, klagte der Verteidiger. (sid/mp)