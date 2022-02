Wechselgerüchte um BVB-Top-Stürmer Erling Haaland sorgten in den letzten Wochen regelmäßig für Gesprächsstoff. Adidas schürt nun das nächste heiße Haaland-Thema: Der aktuell verletzte Norweger wird seit einigen Tagen vom Sport-Riesen Adidas umworben. Nun besuchte Haaland sogar die Adidas-Zentrale in Herzogenaurach. Da Adidas ebenfalls der offizielle Ausrüster von Real Madrid ist, könnte nun Bewegung in Haalands Zukunftsplanung kommen.

Erling Haaland habe laut „Bild“ am vergangenen Montag einen privaten Flieger gechartert, um zusammen mit Vater Alf-Inge Haaland, einem Familienfreund und der Anwältin Rafaela Pimenta nach Nürnberg zu reisen.

In Herzogenaurach soll sich der BVB-Star dann mit Adidas-Boss Kasper Roersted und dem Vorstandsmitglied Brian Grevy getroffen haben. Zusätzlich hatten die Adidas-Funktionäre einen speziellen Überraschungsgast geladen.

Haaland-Geheimtrip in die Adidas-Zentrale – Zinedine Zidane als Überraschungsgast

Zinedine Zidane, der Ex-Coach von Real Madrid nahm ebenfalls am Treffen teil. Die französische Fußball-Legende sollte im doppelten Sinne einen Haaland-Wechsel befeuern. Denn Adidas möchte den BVB-Stürmer offensichtlich nicht nur zu einem exklusiven Adidas-Ausrüstungs-Vertrag bewegen, sondern darüber hinaus einen Wechsel zu Real Madrid klar machen.

Die Königlichen müssten für einen Haaland-Transfer im Sommer eine Ausstiegsklausel in Höhe von 75 Millionen an den BVB überweisen.

Adidas steigt somit ins Rennen um den 21-Jährigen ein. Auch Puma soll Interesse an Haaland haben. Ein angeblicher Mega-Vertrag, soll den noch bei Nike unter Vertrag stehenden Stürmer zu Puma locken. Adidas scheint dies aber unter keinen Umständen zulassen zu wollen und soll sogar schon ein eigenes Haaland-Logo mit den Initialien „EH“ in Planung haben. (fe)