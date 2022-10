Liverpool-Trainer Klopp als Konzernchef? „Er hat dieses besondere Talent“

Ein Manager in der Wirtschaft statt Fußball-Trainer? Dass Jürgen Klopp auch das könnte, davon ist sein Boss beim FC Liverpool überzeugt. „Jürgen wäre auch ein phänomenaler Konzernchef. Er hat dieses besondere Talent, ein Team zu leiten und ist unglaublich erfolgreich“, sagte Liverpools Geschäftsführer Billy Hogan der „Sport Bild“.

„Wenn man schaut, was ihn zu einem großartigen Anführer macht, dann lassen sich seine Fähigkeiten problemlos auf andere Aufgaben übertragen“, erklärte Hogan weiter. „Er kann kommunizieren, Menschen inspirieren und schwierige Situationen überwinden. Er könnte jede Führungsposition im Sport und der Wirtschaft ausfüllen.“

Liverpool siegt in der Champions League mit 2:0

Klopp ist seit 2015 Trainer des FC Liverpool, nachdem er zuvor in der Bundesliga beim FSV Mainz 05 und Borussia Dortmund zur Kultfigur geworden war. Mit Liverpool gewann er 2019 die Champions League und 2020 die englische Meisterschaft.

Am Dienstagabend gewann er mit seinen „Reds“ in der Champions League mit 2:0 gegen die Glasgow Rangers. Nach drei Spieltagen in der Königsklasse steht der LFC nun auf dem zweiten Rang der Gruppe A, der zum Weiterkommen berechtigen würde. (dpa/tim)