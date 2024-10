Liverpool gewinnt enges Topspiel, Hürzeler klopft mit Brighton oben an

Es war ein spannendes Wochenende in der englischen Premier League mit knappen Ergebnissen, Last-Minute-Toren und einem spektakulären Spitzenspiel. In eben jenem behielt der FC Liverpool gegen den FC Chelsea nach hartem Kampf die Oberhand.

Die Gäste stellten zunächst das bessere Team, doch ein Foul von Colwill an Jones bescherte den Reds einen Strafstoß, den Salah zur Führung für Liverpool nutzte (29.). Referee Brooks zeigte kurz vor der Pause zunächst noch einmal auf den Punkt, wieder war Jones zu Fall gebracht worden, zog die Entscheidung aber nach VAR-Prüfung zurück. Die zweite Hälfte begann atemberaubend. Zunächst glich Jackson für die Blues aus (48.), aber nur drei Minuten später konterte Hauptdarsteller Jones zum 2:1. Dabei blieb es bis zum Abpfiff.

Jones rettet ManCity in allerletzter Sekunde

Als dieser in Wolverhampton ertönte, sanken alle Wolves bitter enttäuscht auf den Boden. Strand Larsen hatte den krassen Außenseiter gegen Manchester City früh in Front gebracht (7.), Gvardiol nach 33 Minuten ausgeglichen. So blieb es bis in die letzte Sequenz der Nachspielzeit: Nach einem Eckball stieg Jones am höchsten, brachte die Murmel im Gehäuse unter und sorgte für euphorischen Jubel bei Pep Guardiolas Schützlingen (90.+5).

Weit weniger dramatisch ging es bei Fabian Hürzeler zu. Der Ex-St. Pauli-Coach gastierte mit Brighton bei Newcastle United, ging nach 35 Minuten durch Routinier Welbeck in Front und brachte den knappen Vorsprung über die Zeit. Mit sechs Punkten Rückstand auf Spitzenreiter Liverpool sind die Seagulls nun Tabellenfünfter.