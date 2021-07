Live-Rechte für SKY, DAZN und Sport1: So läuft das Bundesliga-Comeback von Sat. 1

Überraschung bei der TV-Rechtevergabe der Bundesliga! Sat. 1 steigt zur Saison 2021/22 wieder in die Übertragungen ein, sicherte sich ein Free-TV-Paket – der Großteil der Spiele bleibt aber beim bisherigen Anbieter, Sky. Die MOPO gibt einen Überblick über die Rechtevergabe ab 2021.

Sky: Der Pay-TV-Sender bleibt wichtigster Partner der DFL, zeigt ab 2021 weiterhin alle Spiele am Sonnabend um 15.30 Uhr – als Einzelspiele oder in der Konferenz. Um 18.30 Uhr dann das Bundesliga-Topspiel. Zudem überträgt der Sender aus Unterföhring alle Partien der englischen Wochen. Neben den Relegationsspielen für die Bundesliga hält Sky zudem die kompletten Rechte an der 2. Liga – freitags, sonnabends und sonntags.

DAZN baut sein Bundesliga-Angebot aus

DAZN: Der Streaminganbieter baut sein Bundesliga-Angebot aus. Ab 2021 übernimmt DAZN die Übertragung sämtlicher Sonntagsspiele der Bundesliga, zudem werden – wie bislang – die Freitagabendspiele gezeigt.

Sat. 1 feiert überraschendes Bundesliga-Comeback

Sat. 1: Der Privatsender feiert ein Comeback bei den Bundesligaübertragungen, zeigt insgesamt neun Spiele – darunter den Auftakt – live und kostenfrei im Free-TV. Auch der DFL-Supercup, der Rückrundenauftakt und die Relegationsspiele werden gesendet. Seit 2003 hatte Sat. 1 („ran“) keine Bundesliga mehr im Programm.

Sport1 zeigt Zweitliga-Topspiel künftig im Free-TV

Sport1: Auch Sport1 baut sein Bundesliga-Angebot aus. Neben den Highlights der Sonnabend-Spiele, die weiterhin sonntagmorgens bei Sport1 und im „Doppelpass“ laufen, zeigt der Münchener Sender das neu angesetzte Zweitliga-Topspiel am Samstagabend (20.30 Uhr) live im Free-TV.

Die „Sportschau“ bleibt erhalten

ARD: Die legendäre „Sportschau“ bleibt! Das Erste zeigt weiterhin am Samstagabend ab 18.30 Uhr im Free-TV die Highlights der 1. und 2. Bundesliga.

Topspiel-Highlights gibt’s im ZDF

ZDF: Auch im Zweiten bleibt alles beim Alten. Das „Aktuelle Sportstudio“ zeigt die Highlights des Bundesliga-Topspiels am Samstagabend als erstes.