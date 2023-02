Live im TV: Liverpool-Legende sorgt mit Nippel-Witz über Moderatorin für Furore

Die britische Sportmoderation Kate Abdo moderiert eigentlich in gewohnter Souveränität die Champions-League-Sendung bei CBS Sports. Am Dienstag aber brachte sie eine äußerst kuriose Szene kurz aus dem Konzept – der Grund dafür war ein schräger Witz des langjährigen Liverpool-Profis Jamie Carragher.

Carragher, Ex-Manchester-City-Star Micah Richards und Arsenal-Legende Thierry Henry, die gemeinsam in der Sendung am Dienstag zu Gast waren, hatten anlässlich des Valentinstages einen TV-Mitarbeiter dazu gebracht, als Amor verkleidet in die Sendung zu kommen. Dort verteilte er Geschenke an Moderatorin Abdo.

Kate Abdo nach Nippel-Spruch von Carragher verlegen

Dumm nur: Bei seinem Outfit – eine römische Tonga – lag eine Brustwarze frei. „Sein Nippel ist draußen“, kommentierte Abdo prompt die ungewöhnliche Kleidung. Carragher entgegnete direkt: „Besser seiner als deiner“.

Eine Antwort, die Abdo sichtlich verlegen machte. Die Moderatorin aber überspielte es gekonnt mit einem Lachen und wurde dann aus der Regie gerettet. Diese nämlich wies das männliche Gäste-Trio darauf hin, sich nun doch wieder um die Champions League zu kümmern.