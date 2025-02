Lisa Müller bricht ihr Schweigen: „Ein Privatleben hast du nicht mehr“

Nach ihrem weitgehenden Rückzug aus der Öffentlichkeit kommt auch Lisa Müller in der Sport-Dokumentation „Thomas Müller – Einer wie keiner“ überraschend zu Wort.

„Privatleben hast du nicht mehr. Die Menschen lassen einen sehr wenig in Ruhe“, sagt die 35-Jährige im Trailer zu dem Film, der vom 4. März an bei Prime Video zu sehen sein wird.

Am Dienstagabend sollte in Anwesenheit von Thomas Müller und Ehrengästen aus dem Sport die Weltpremiere der Doku über den Weltmeister von 2014 und Bayern-München-Profi in einem Münchner Kino stattfinden. Der Film soll einen authentischen Einblick in Müllers Privat- und Sportler-Leben vermitteln.

„Thomas Müller – Einer wie keiner“ bei Prime Video

Lisa Müller (35), die selbst eine erfolgreiche Dressurreiterin ist, war früher oft bei Spielen ihres Mannes im Stadion zu sehen. Das Paar tauchte auch immer wieder gemeinsam öffentlich bei Veranstaltungen auf. Ende des vergangenen Jahres zog Lisa dann zumindest darunter einen Schlussstrich.

„Frau Müller möchte keine Person des öffentlichen Lebens sein, wird keine Interviews mehr geben oder sich öffentlich zeigen“, teilte sie über einen Sprecher mit. Ob und was sie noch über ihren Mann und ihr (Ehe-)Leben sagt, muss die Doku zeigen. (dpa/mg)