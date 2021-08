Lewandowski-Gala: Der Supercup geht wieder an die Bayern

Und doch wieder die Bayern: Ausgerechnet im Supercup-Endspiel feierte der neue Trainer Julian Nagelsmann seinen ersten Sieg mit den Münchnern. Beim Erzrivalen Borussia Dortmund setzten sich die Bayern mit 3:1 durch – weil Robert Lewandowski mal wieder seine überragenden Angriffsfertigkeiten zeigte.

Dem noch größeren Gerd Müller (1945-2021) wurde vor dem Anpfiff gedacht – und danach irgendwie auch. Beide Mannschaften spielten mit offenem Visier, zahlreiche Torchancen machten das Spiel höchst unterhaltsam.

Supercup: Bayern München gewinnt 3:1 bei Borussia Dortmund

Die erste große hatte die Borussia: Marco Reus (20.) lief allein auf Manuel Neuer zu, legte den Ball links an ihm vorbei – doch der Bayern-Keeper bekam seinen Fuß noch an die Kugel. Auf der Gegenseite schafften es Thomas Müller und Lewandowski (34.) nicht, den Ball im BVB-Tor unterzubringen.

Reus-Traumtor reicht Dortmund nicht – Lewandowski macht für Bayern München alles klar

Sieben Minuten später machte „Lewa“ es besser und lauerte außerhalb des Strafraums, bis Serge Gnabry eine Flanke in Torraumhöhe schlug. Dann rauschte er heran und wuchtete den Ball brachial ins Netz (41.). Nach der Pause überzeugte er auch als Vorbereiter, indem er den Ball per Hacke an Dortmunds Torwart Gregor Kobel vorbeilegte. Thomas Müller (49.) schob freistehend zum 2:0 ein.

Das könnte Sie auch interessieren: Werder Bremen wird zum Chaos-Klub: Aufsichtsrat tritt zurück

Vor 24.742 Zuschauern gelang Reus (64.) mit einem Traumschuss noch der Anschlusstreffer, aber Lewandowski (74.) – wer sonst? – machte mit seinem zweiten Tor alles klar.