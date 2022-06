Lewandowski wählt drastische Worte: „Etwas ist in mir gestorben“

Der abwanderungswillige Bayern-Star Robert Lewandowski hat beim Poker um seinen Wechsel nachgelegt. Beim polnischen Anbieter „OnetSport“ bekräftigte der Weltfußballer seinen Wechselwunsch und wird deutlich gegenüber dem Rekordmeister.

Lewandowski wählte drastische Worte: „Etwas ist in mir gestorben, ich möchte Bayern verlassen, um mehr Emotionen in meinem Leben zu haben.“ Zudem ergänzte der 33-Jährige:„Ich möchte nur Bayern verlassen. Der beste Weg ist, gemeinsam eine Lösung zu finden.“ Der Angreifer soll einen Wechsel zum FC Barcelona anstreben.

Lewandowski will FC Bayern unbedingt verlassen

Das die Bayern den Polen ein weiters Jahr an der Säbener Straße behalten und im kommenden Sommer ablösefrei ziehen lassen, glaubt Lewandowski jedoch nicht. „Wozu sollten sie das tun? Welcher Spieler will dann noch zum FC Bayern kommen, wenn er weiß, dass ihm das passieren kann? Ich war immer bereit, ich habe acht schöne Jahre hier verbracht und viele wunderbare Menschen kennengelernt – ich möchte, dass es so in meinem Kopf bleibt.“

Die Führungsetage der Bayern scheint das jedoch anders zu sehen. So äußerte sich Bayerns Präsident Herbrt Hainer bereits zu der Lewandowski-Personalie: „Wir sind in der glücklichen Lage, dass wir keine wirtschaftlichen Nöte haben. Wir wollen die besten Spieler haben und Robert ist einer der besten. Deswegen gehe ich fest davon aus, dass er auch in der nächsten Saison bei uns spielt.“

Bayern-Bosse und Hoeneß glauben an Lewandowski-Verbleib

Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeneß hatte am Montag erklärt, dass er davon ausgehe, dass Lewandowski bleibe. „Ich glaube, es wird sehr intensiv an der neuen Mannschaft gebastelt, und wenn das alles kommt, was sie mir die Woche vorgestellt haben, dann sehe ich eine gute Chance, dass wir nächstes Jahr eine attraktive Mannschaft haben – mit Robert Lewandowski“, sagte der 70-Jährige bei Sport1.

Das könnte Sie auch interessieren: Poker um Superstar Mané: Bayern-Hoffnungen erhalten Dämpfer

Der frühere Vereinspräsident plädierte dafür, bei dem Stürmerstar auf eine Erfüllung seines bis 30. Juni 2023 laufenden Vertrages zu drängen, wenn es für den Bundesliga-Rekordtorschützen keinen Ersatz gibt. „Und dann muss man sehen, ob er nächstes Jahr ablösefrei geht oder vielleicht sogar noch mal verlängert, das weiß ja kein Mensch“, meinte Hoeneß. (dpa/pw)