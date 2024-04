Leverkusen-Boss sieht Abgänge locker – neue Top-Spieler sind im Visier

Geschäftsführer Simon Rolfes vom neuen deutschen Meister Bayer Leverkusen hat gelassen auf einen zukünftigen Wechselwunsch des spanischen Nationalspielers Alejandro Grimaldo reagiert.

„Dass er grundsätzlich in seiner Karriere nochmal in seiner Heimat spielen möchte, ist ja nicht dramatisch. Diesen Wunsch haben ja viele Spieler, die gerade im Ausland spielen“, sagte Rolfes dem „kicker“.

Leverkusens Grimaldo will nach Spanien

Der offensivstarke Linksverteidiger hatte bei Radio Marca offen ausgesprochen, dass er zukünftig gern in seiner spanischen Heimat spielen möchte. „Ja, das ist ein Ziel von mir, in der Zukunft in La Liga zu spielen, weil es mein Land ist“, hatte der 28-jährige Grimaldo gesagt. Für Rolfes ist dies kein Grund zur Sorge – zumindest mit Blick auf das kommende Jahr: „Wir planen ihn zu 100 Prozent für die nächste Saison ein.“

Grimaldo, der in Leverkusen einen Vertrag bis 2027 besitzt (Marktwert laut transfermarkt.de: 45 Mio. Euro), war im Sommer von Benfica Lissabon ins Rheinland gewechselt. Der starke Techniker zählt mit 13 Assists sowie neun Toren zu den Leistungsträgern der Leverkusener Meistermannschaft. Kein anderer Spieler bereitete mehr Treffer in der laufenden Bundesliga-Saison vor.

Verpflichtet Bayer schon bald einen neuen Innenverteidiger?

Neben der Hoffnung, dass man den diesjährigen Meister-Kader größtenteils zusammenhalten kann, schaut man sich aber natürlich auch nach potenziellen Alternativen um. Für einen möglichen Abgang in der Innenverteidigung hat man bereits einen Spieler im Blick, der einem Klub gehört, den Trainer Alonso sehr gut kennen sollte.

Der talentierte Innenverteidiger Rafa Marín (21) steht beim Champions League-Halbfinalisten Real Madrid unter Vertrag, ist aber derzeit an den Liga-Konkurrenten Deportivo Alavés verliehen. Marín (Marktwert laut transfermarkt.de: 5 Mio. Euro) machte bisher starke 29 Spiele in dieser Saison und stand dabei fast immer in der Startelf.

Das könnte Sie auch interessieren: „Da habe ich einen Fehler gemacht“: Leverkusen-Boss rudert bei Wirtz zurück

Real möchte das Talent zwar ungerne verkaufen, eine direkte Rückkehr zu den Königlichen nach der aktuellen Leihe scheint aber auch ausgeschlossen. Auch andere Top-Klubs sind demnach an dem 21-Jährigen interessiert.

Alternativ soll auch Bolognas Senkrechtstarter Riccardo Calafiori (21; Marktwert laut transfermarkt.de: 25 Mio. Euro) eine Option für Bayer sein.