Leverkusen-Boss über Bayern: „Von Max Eberl halte ich absolut nichts!“

Heftige Worte! Fernando Carro, Boss von Doublegewinner Bayer Leverkusen, hat Bayerns Sportvorstand Max Eberl Bayern München angesichts der Hängepartie um Nationalspieler Jonathan Tah scharf attackiert.

„Also, ich halte von Max Eberl nichts, absolut nichts“, sagte Carro laut „kicker“ bei einem Treffen mit mehreren hundert Vertretern der Leverkusener Fanklubs in der BayArena am Dienstag und schob hinterher: „Und ich würde nicht mit ihm verhandeln.“

Mittlerweile hat sich Carro für seine Aussagen gegenüber dem Münchner Biss ntschuldigt. „Ich bin ein emotionaler Mensch. Die Aussagen zu Max Eberl habe ich in einem informellen Austausch mit Bayer 04-Fans getätigt. Dass sie in dieser Form aufgegriffen und multipliziert werden, war nicht beabsichtigt. Das ändert aber auch nichts mehr an der Aussage, für die ich mich hiermit entschuldige“, sagte Carro der „Bild“.

Tah-Wechsel sorgt für Zoff zwischen Bayer und Bayern

Seit Wochen wird über einen Wechsel von Tah nach München spekuliert. Die Vereine sollen sich auf eine Ablösesumme von 25 Millionen Euro für den Innenverteidiger geeinigt haben, fünf Millionen könnten an Bonuszahlungen noch hinzukommen.

Voraussetzung für einen Transfer aus Münchner Sicht sei aber ein Abgang von Matthijs de Ligt gewesen. Der Niederländer wechselte inzwischen mit Noussair Mazraoui im Doppelpack für 60 Millionen Euro zum englischen Rekordmeister Manchester United, durch Boni sind weitere zehn Millionen möglich.

Für Bayer eine schwierige Situation. Carro hatte schon vor einigen Tagen der „Bild“ gesagt: „Wir müssen neben den Modalitäten eines Wechsels auch die Zeit im Blick haben. Davon bleibt nicht mehr allzu viel, denn auch wir müssen noch reagieren können.“ (sid/bv)