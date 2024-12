Letztes Spiel 2022: Bundesliga-Star kämpft mit Long-Covid-Folgen

Reece Oxford hält den rechten Daumen in die Kamera, seine Lippen deuten ein zartes Lächeln an. Der 26-Jährige steht auf diesem von seinem Verein FC Augsburg verbreiteten Foto auf dem Trainingsplatz – und allein das ist ein Grund zur Freude. Zumal Oxford dort inzwischen wieder regelmäßig zu Gast ist – und mittendrin statt nur dabei.

„Teilweise“, berichtet Trainer Jess Thorup, „hat er als Joker im Fünf-gegen-Fünf schon wieder mitgespielt. Das ist für uns alle sehr positiv.“ Und alles andere als selbstverständlich: Oxford blickt auf eine lange Leidensgeschichte zurück, die rechtzeitig zu Weihnachten ein Happy End verspricht.

Der Innenverteidiger hat Long Covid, klagt also über Langzeitfolgen nach einer Corona-Infektion. Oxford litt an immer wiederkehrenden muskulären Problemen, sein letztes Bundesligaspiel betritt er im November 2022.

Auch Luca Beckenbauer hörte wegen Corona auf

Der Augsburger ist kein Einzelfall im Profisport, wo das Virus ganze Karrieren zerstört hat. Wie beim Handballer Daniel Schmidt oder der Kanutin Steffi Kriegerstein. Auch Luca Beckenbauer, der Enkel des Kaisers, hörte mit 22 beim Regionalligisten Wacker Burghausen wegen Corona auf.

Jess #Thorup: "Reece #Oxford konnte zuletzt Teile des Trainings mitmachen und ist auf einem guten Weg. Ich will aber keinen Druck auf ihn aufbauen – er braucht noch Zeit und die bekommt er von uns auch." #KSVFCA pic.twitter.com/GfbSYNPCDf — FC Augsburg (@FCAugsburg) December 19, 2024

Oxford erstmals nach Leidenspause wieder am Ball

Oxford hatte in der Winterpause 2021/22 ein unklares Testergebnis, aber keine Symptome. In der Rückrunde spielte er nahezu durch. Doch bald meldete sich das Knie, dann die Wade – und Oxford war raus. Besonders problematisch: Long Covid hat viele Gesichter, es gibt keine einheitliche Therapieform. Oxford tappte im Dunkeln. Im vergangenen Sommer war er zur Reha zu Hause in England.

Am 9. Oktober dann kehrte der frühere Juniorennationalspieler unter dem Applaus der Kollegen zurück auf den Platz und bestritt zumindest das Aufwärmprogramm. Jetzt ist er auch wieder am Ball.

„Ich hoffe für Reece und uns alle, dass er sich in den nächsten Wochen und Monaten weiter steigern kann“, sagte Trainer Thorup, „es gibt uns ein gutes Gefühl, wenn er dabei ist.“ Aber, versprach der Däne: „Ich werde keinen Druck machen.“ Daumen hoch. (sid/tm)