Letzte Saison noch Heidenheim: Stürmer überraschend fürs DFB-Team nominiert

Überraschung im deutschen Angriff: Bundestrainer Julian Nagelsmann hat laut „Bild“ zufolge erstmals Tim Kleindienst in die Nationalmannschaft berufen.

Der Stürmer von Borussia Mönchengladbach soll demnach den verletzten Niclas Füllkrug (West Ham United) für die Nations-League-Spiele gegen Bosnien-Herzegowina (11. Oktober) und die Niederlande (14. Oktober) ersetzen. Nagelsmann gibt sein Aufgebot am Donnerstagvormittag bekannt.

Kleindienst war im Sommer nach starken Leistungen beim Aufsteiger 1. FC Heidenheim zur Borussia gewechselt. In 35 Spielen in Bundesliga und DFB-Pokal hatte er 14 Tore erzielt und fünf weitere vorbereitet. In der laufenden Saison kommt der 29-Jährige auf drei Torbeteiligungen in sechs Spielen.

Füllkrug fällt weiterhin aus

Nun profitiert er anscheinend vom Ausfall Füllkrugs, der wegen einer Reizung der Achillessehne bereits das jüngste Länderspiel gegen die Niederlande sowie mehrere Ligaspiele bei West Ham verpasst hatte. Kleindienst hat bislang lediglich zehnmal das Trikot der U-20-Nationalmannschaft getragen.

Trotz aufkeimender Gerüchte wollte er sich zuletzt nicht zu sehr mit dem Thema Nationalmannschaft befassen. „Unnötiger Druck wäre sinnlos und verschlechtert wahrscheinlich noch die eigene Leistung. Wenn es passieren sollte, wäre es natürlich sehr geil aus meiner Sicht – und wenn nicht, ist alles normal“, sagte der 29-Jährige zuletzt bei Sky. (sid/lk)