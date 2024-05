Let’s Dance-Juror leidet mit Herzensklub: „Ein Abstieg auf Raten“

Moderator und „Let’s Dance“-Juror Joachim Llambi fordert einen radikalen Schnitt bei seinem Herzensverein MSV Duisburg. Der Traditionsclub – einst Bundesliga-Gründungsmitglied – steht ganz kurz vor dem Abstieg aus der 3. Liga. Aus Sicht von Llambi ist die Zeit gekommen, viel zu verändern.

„In den vergangenen drei oder vier Jahren ist es ein Abstieg auf Raten gewesen“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur in Köln. Dabei sei viel Vertrauen verloren gegangen – bei den Fans, in der Stadt, bei den Mitgliedern. Er forderte daher: „Ich glaube, dass man in der Viertklassigkeit die komplette Führungsetage austauschen sollte. Das muss neu sortiert werden.“

Llambi schon ewig Duisburg-Fan

Der in Duisburg geborene Moderator ist seit mehr als 50 Jahren Anhänger des MSV. Aus seiner emotionalen Nähe zum Club machte er nie ein Geheimnis. Auch bei der RTL-Show „Let’s Dance“, in der Llambi die Tänze als Juror bewertet, zeigte er sich schon mit MSV-Trikot. Momentan steht der Verein auf dem 18. Platz der 3. Liga. Sollte Waldhof Mannheim am kommenden Spieltag mehr Punkte holen als der MSV, oder der Hallesche FC im Gegensatz zu den Duisburgern gewinnen, wäre der Abstieg in die Regionalliga rechnerisch besiegelt.

Der Verein brauche jetzt dringend eine neue Perspektive, sagte Llambi. „Ich glaube, dass der Verein durchaus eine Saison unter Drittliga-Bedingungen in der Regionalliga West spielen kann. Aber die Frage ist, was passiert, wenn der direkte Aufstieg nicht gelingt. Das wäre fatal“, sagte er. „Man braucht fähige Leute, die eine Vision haben und nicht von alten Verkrustungen zurückgehalten werden.“ (dpa/fs)