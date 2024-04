Leipzig zerlegt Dortmund – Zoff und Sorgen bei Bayern trotz Kane-Gala

Die Bayern gewinnen knapp mit 2:1 gegen Frankfurt und bestehen die Generalprobe vor dem Champions-League-Halbfinale – doch es gibt Verletzungssorgen und einen üblen Zoff. Die Dortmunder gehen im Kampf um Platz vier mit 1:4 in Leipzig unter. In Bremen kann man fast den Klassenerhalt feiern und auch Wolfsburg ist auf einem guten Weg dahin.

Ein Harry-Kane-Doppelpack sorgte vor dem Halbfinal-Kracher gegen Real Madrid (Dienstag, 21 Uhr, Prime Video) für den Bayern-Sieg. Zwar glich der Frankfurter Ekitike in der ersten Halbzeit Kanes Führung noch aus, aber ein verwandelter Strafstoß des England-Superstars in der zweiten Halbzeit brachte den Münchenern den Sieg – denn Frankfurts Koch traf Thomas Müller mit dem Ellenbogen im Gesicht, nach dem VAR-Eingriff gab es Elfmeter. Eintrachts Torwart Kevin Trapp nahm seine Mitspieler nach dem Foul in Schutz: „Ich kenne Robin lange genug, das ist niemals Absicht“.

Personalsorgen vorm Real-Spiel wachsen

Jedoch werden die Verletzungssorgen von Bayern größer, denn Konrad Laimer (23.) und Matthijs de Ligt (46.) mussten angeschlagen raus. Bevor das Spiel begann, gab es schon den ersten Aufreger, denn Trainer Thomas Tuchel konterte der Kritik von Big Boss Uli Hoeneß live im TV scharf. Der hatte sich darüber beschwert, dass Tuchel zu wenig aus den jungen Spielern mache.

Mit dem Sieg sind die Münchener derweil für die kommende Champions League fest qualifiziert.

Dortmund verliert verdient – Bangen um Hummels

Die Konkurrenz aus Dortmund ging derweil in Leipzig komplett unter. Die Gäste gingen durch ein Tor von Jadon Sancho in Führung, doch Lois Openda glich drei Minuten später, in der 23. Minute, aus. Ein Elfmeter für Leipzig wurde nicht aufgehoben, da Özcan Olmo doch nicht am Fuß getroffen hatte. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit dreht Sesko das Spiel und Leipzig ging mit 2:1 in Führung. Mohamed Simakan (46.) und Christoph Baumgartner (80.) machen den Leipziger Sieg perfekt.

Es sei „ein scheiß Gefühl“, meinte BVB-Keeper Gregor Kobel nach den vier Gegentoren. Julian Brandt beklagte vor dem Halbfinal-Duell mit PSG am Mittwoch (21 Uhr/DAZN) „zu viele Fehler“ der Dortmunder: „Wie so oft in der Saison schenken wir dem Gegner zu viele Tore.“ Sorgen machte Innenverteidiger Mats Hummels, der angeschlagen ausgewechselt werden musste.

Leipzig festigte Rang vier und hat nun fünf Punkte Vorsprung auf Dortmund.

Bremen und Wolfsburg mit wichtigen Siegen im Abstiegskampf

Werder Bremen hat derweil in Augsburg einen wichtigen Schritt in Richtung Klassenerhalt gemacht. Romano Schmid konnte nach einer Vorlage von Ducksch das 0:1 erzielen. In der zweiten Halbzeit verwandelte Ducksch dann einen Foulelfmeter und in der Nachspielzeit machte Olivier Deman das 0:3. Wenn Mainz am Sonntag gegen Köln verliert, ist Bremens Klassenerhalt sicher.

In der Partie zwischen Freiburg und Wolfsburg startete die Mannschaft von Christian Streich besser ins Spiel und ging durch ein Eigentor von Bornauw in der 42. Minute in Führung. Doch in der zweiten Halbzeit kam Wolfsburg viel besser ins Spiel, Freiburg hingehen stellte die Offensive fast komplett ein. Nach einem harten Einsteigen von Kiliann Sildilla an Paredes flog der Freiburger nach knapp einer Stunde vom Platz. In Überzahl probieren die Wolfsburger mehr und Maxi Arnold verwandelte einen Freistoß (82.).

Nur fünf Minuten später das Drama: Freiburgs Robert Sallai verschoss einen Elfmeter und in der Nachspielzeit erzielte Maxence Lacroix den Siegtreffer. Wolfsburg sammelte so wichtige Punkte im Abstiegskampf.