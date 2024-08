Leipzig gelingt Transfer-Coup mit EM-Star – Bayern geht leer aus

RB Leipzig kann auch in der kommenden Saison auf den begehrten EM-Teilnehmer Xavi Simons setzen. Die Sachsen leihen den niederländischen Offensivspieler für ein weiteres Jahr vom französischen Meister Paris St. Germain aus. Das teilte der Champions-League-Teilnehmer am Montag mit.

Medienberichten zufolge soll der Deal erneut keine Kaufoption beinhalten. In 43 Partien für RB markierte er zehn Treffer und gab 15 Tor-Vorlagen.

Simons hatte ein vertraglich festgelegtes Mitspracherecht, wohin er verliehen wird. Die Stammplatzgarantie bei Trainer Marco Rose und die vielen Freiheiten, die er im RB-System bekam, waren ein Faktor. „Alles, was ich mir von meinem Wechsel nach Leipzig erhofft habe, ist eingetreten. Ich habe von Anfang an ein tolles Team vorgefunden, von allen das volle Vertrauen gespürt und mich so als Spieler und Mensch weiterentwickeln können – RB Leipzig bietet dafür einfach das perfekte Umfeld“, so Simons.



„Dazu kommt die Wertschätzung, wie sich der Club seit Monaten sehr klar, aber auch diskret um mich bemüht und mir einen eindeutigen Plan für die kommende Saison aufgezeigt hat“, so der Spieler, der die Rückennummer 10 erhält und mit RB in der Bundesliga „oben angreifen“ will. Für den neuen Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer ist es der erste große Erfolg seiner Amtszeit. „Wir freuen uns sehr, mit Xavi das nächste, wichtige Puzzleteil zum Kader hinzugefügt zu haben“, sagte Schäfer.

„Xavi und RB Leipzig – das hat einfach von Anfang an gepasst. Er hat sich hier schnell zu einem Leistungsträger und einem der besten Spieler der Bundesliga entwickelt. Xavi hat in vielen Partien und nicht zuletzt bei der Euro 2024 gezeigt, dass er ein Unterschiedsspieler ist“, so der neue RB-Geschäftsführer Sport weiter.

Simons (21) hatte mit guten Leistungen in der Vorsaison und bei der EM in Deutschland das Interesse zahlreicher Spitzenklubs geweckt. Auch Bayern München soll dazu gezählt haben. Nach seinem dreiwöchigen EM-Urlaub wird er am Dienstag wieder am Cottaweg auf dem Trainingsplatz stehen.

In der abgelaufenen Bundesliga-Saison hatte der Niederländer acht Tore erzielt und 15 Vorlagen gesammelt. Sein Vertrag bei PSG läuft bis Ende Juni 2027. „In ihm steckt natürlich noch mehr Potenzial, mit dem er das nächste Level erreichen kann. Wir sind sehr froh, dass er RB Leipzig für diese Weiterentwicklung als die beste Option ausgemacht hat und dass er an unsere ambitionierten Ziele glaubt – trotz intensiven Werbens anderer Topclubs aus dem In- und Ausland“, sagte Schäfer. (sid/dpa/lmm)