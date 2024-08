Leihe mit Kaufoption: Bayern-Profi wechselt innerhalb der Bundesliga

Der FC Bayern München steht kurz davor, eines seiner größten Talente erneut zu verleihen. Die Rede ist von dem kroatischen U21-Nationalspieler Gabriel Vidovic, der 2022 für die Profis debütierte, bevor er in der vergangenen Saison an Dinamo Zagreb verliehen wurde. Nun wird Vidovic an den FSV Mainz 05 verliehen.

Für die Rheinhessen ist es bereits der dritte Zugang in dieser Woche. Zuvor hatte der FSV bereits Innenverteidiger Moritz Jenz (25) vom VfL Wolfsburg und Mittelfeldspieler Hyun-Seok Hong (25) vom KAA Gent verpflichtet. Nun folgt Vidovic.

Der 20-jährige flexibel einsetzbare Offensivspieler verlängerte nach Sky-Informationen vor der Unterschrift in Mainz zunächst seinen bis 2025 datierten Vertrag in München um ein Jahr. Die Mainzer sollen sich eine Kaufoption über fünf Millionen Euro gesichert haben.

Vidovic, der in Augsburg geboren wurde, wechselte bereits im Alter von zwölf Jahren in die Bayern-Jugend. 2022 machte er vier Spiele für die Profis in der Bundesliga. Vor der Leihe zu Dinamo Zagreb sammelte Vidovic bereits Spielpraxis bei Vitesse Arnhem in den Niederlanden.