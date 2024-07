„Leben für diesen Verein geben“: Mbappé bei Real auf gigantische Weise vorgestellt

Als sich sein königlicher Kindheitstraum endlich erfüllt hatte, küsste Kylian Mbappé gleich mehrmals stolz das Wappen seines neuen Arbeitsgebers. Der Superstar schwebte im weißen Trikot von Real Madrid förmlich über den blauen Teppich, er schoss Bälle ins Publikum, winkte den über 80.000 frenetischen Fans im prall gefüllten Estadio Santiago Bernabeu strahlend zu – und gab voller Pathos auch noch ein Versprechen an seine Anhänger ab.

„Ich habe von diesem Tag geträumt, seit ich ein Kind bin. Es ist unglaublich“, sagte Mbappé bei seiner gigantischen Präsentation am Dienstag, in Reichweite hatte Real die 15 Champions-League-Trophäen des Klubs aufgereiht. Er sei „sehr glücklich, Teil des Vereins meiner Träume und des größten Vereins in der Geschichte des Fußballs zu sein“. Nun wolle er sein „Leben für diesen Verein und dieses Wappen geben“.

Auch Zidane und Raúl verfolgen die Mbappé-Show

Die Königlichen befeuerten den Hype um ihren neuen französischen Superstar mit dem gewaltigen Empfang, für Klubpräsident Florentino Perez war es nicht weniger als ein „historisches Event“. Vereinsikonen wie Zinedine Zidane und Raúl verfolgten die Show, die stark an Cristiano Ronaldos Begrüßung im Jahr 2009 erinnerte: 80.000 Fans hatten dem damaligen Heilsbringer zugejubelt.

Bei Mbappé waren noch mehr anwesend – wohl über 100.000 Anhänger versuchten, ein Ticket zu ergattern. Die Eintrittskarten waren zwar kostenlos, doch für teils horrende Preise auch auf dem Schwarzmarkt zu finden. Zuvor hatte der französische Starstürmer trotz des Nasenbeinbruchs, den er bei der EM erlitten hatte, den Medizincheck bestanden und seinen Fünfjahresvertrag unterzeichnet.

Über 100 Millionen Euro Handgeld für Mbappé

Zwar kommt der Starangreifer ablösefrei von Paris St. Germain, doch dem Vernehmen nach erhält er um die 100 Millionen Euro Handgeld. Sein Gehalt soll bei 15 Millionen Euro netto liegen. Refinanzieren wollen die Königlichen den Deal unter anderem mit Trikotverkäufen: Das weiße Shirt mit der legendären Nummer 9, die Real-Ikonen wie Karim Benzema, Ronaldo oder Alfredo di Stefano trugen, ist schon jetzt ein Kassenschlager, die Lieferzeit beträgt bereits einige Wochen.

Laut der Sportzeitung „AS“ habe die Nachfrage „alle Erwartungen übertroffen“. Auch der Preis von über 100 Euro hindert die Fans nicht, die ihren neuen Superstar Mitte August erstmals in einem Pflichtspiel bestaunen können.

Mbappé war schon mit 14 Jahren auf dem Real-Gelände

Vor zwölf Jahren – im Alter von 14 Jahren – hatte Mbappé als Talent schon einmal das Vereinsgelände besucht, nun schließt sich der Kreis. Frankreichs Kapitän soll in der Real-Offensive eine neue Ära prägen: Mit Jude Bellingham (21) und Vinicius Júnior (24) bildet er ein furchteinflößendes Offensiv-Trio – ähnlich wie einst „BBC“ (Karim Benzema, Gareth Bale, Cristiano Ronaldo). Mit einem Jahr Verspätung, in dem Real dennoch in der Champions League triumphierte, füllt er zudem die von Benzema im Sturmzentrum hinterlassene Lücke. Und er stillt die Sehnsucht nach einem neuen Megastar.

„Uno, dos, tres – Hala Madrid“, stachelte Mbappé zum Abschluss das Publikum an – wie es auch einst sein Vorbild Ronaldo im Real-Trikot tat. Viermal die Champions League und fünfmal den Ballon d’Or gewann „CR7“ als Königlicher. Beide Trohphäen fehlen Mbappé – noch. (sid/bv)