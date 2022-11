Laura Wontorra und ihr Bundesliga-Stürmer: Ehe-Aus!

Sie moderiert am Spielfeldrand, er steht auf dem Platz: Die Ehe zwischen Laura Wontorra (33) und Simon Zoller (31) galt als Traumbeziehung im deutschen Fußball. Doch nun hat sich das Paar getrennt.

Seit 2014 zusammen, 2016 dann die Traumhochzeit in Köln. TV-Moderatorin Laura Wontorra (DAZN, RTL) und Bochum-Profi Simon Zoller, das passte lange Zeit perfekt. Doch schon vor längerer Zeit ist das Glück zerbrochen. „Laura Wontorra und Simon Zoller haben sich bereits vor einigen Wochen getrennt“, bestätigte das Management der 33-Jährigen der „Bild“.

Ehe-Aus bei Laura Wontorra und Simon Zoller

Wontorra soll bereits aus dem gemeinsamen Haus in Köln ausgezogen sein. Laut „Bild“ gibt es wohl keine neuen Partner, man hat sich wohl auseinandergelabt, bei zwei stressigen Fußball-Jobs.

Aktuell ist die Moderatorin mit ihrem Vater Jörg Wontorra in Marbella, wo sie an dessen Charity-Golfturnier teilnimmt. Zoller befindet sich mit dem VfL Bochum in der WM-Pause. Die vielen gemeinsamen Fotos sind auf beiden Instagram-Accounts verschwunden. Das Aus einer großen Liebe.