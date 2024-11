„Lasst euch nicht verarschen“: Bayern-Fans sauer wegen Donezk-Spiel auf Schalke

Die aktive Fanszene des FC Bayern München hat zu einem Boykott des Champions-League-Spiels gegen Schachtar Donezk auf Schalke aufgerufen. „Lasst euch nicht verarschen“, schrieb die Südkurve München in einer Mitteilung. Grund für den Aufruf sind die aus Sicht der Fans zu hohen Ticketpreise für die Partie am 10. Dezember.

Die billigste Karte im Stehbereich soll Bayern-Fans 52 Euro kosten. Zum Vergleich: Die Anhänger des Schweizer Erstligisten Young Boys Bern, der am Mittwoch (18.45 Uhr/DAZN) auf Schalke zu Gast ist, zahlen für dasselbe Ticket 26 Euro. Donezk trägt seine Heimspiele in der Champions League aufgrund des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine in Gelsenkirchen aus.

Die Bayern-Fans riefen in ihrer Mitteilung dazu auf, die bereits bestellten Tickets zu stornieren. Die Fanszene der Münchner war im Rahmen von Champions-League-Spielen schon häufig mit Kritik an Ticketpreisen aufgefallen. „Twenty is plenty“ („Zwanzig (Euro) sind genug“) ist ein weit verbreiteter Spruch. (aw/sid)