Land unter! DFB-Pokal-Spiel des FC Bayern droht die Absage

Saarland unter! Die Drittliga-Partie des 1. FC Saarbrücken gegen Dynamo Dresden musste am Sonntag wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgebrochen werden. Eigentlich sollte auf jenem Platz der Pokal-Kracher gegen den FC Bayern München am Mittwoch (18.45 Uhr/Sky) stattfinden.

An ein normales Fußballspiel war am Wochenende im Ludwigspark nicht zu denken, tagelanger Regenfall hatte den Rasen in eine einzige Pfütze verwandelt. Angepfiffen wurde die Partie trotzdem – nach rutschigen 45 Minuten entschied Schiedsrichter Arne Aarnink bei einem Spielstand von 0:0 auf Spielabbruch. Die Verletzungsgefahr für die Spieler war schlichtweg zu groß.

Saarbrücken-Spiel gegen Dresden abgebrochen

Für Saarbrückens Trainer Rüdiger Ziehl war nach dem Spiel gegen Dresden klar: „Mit Fußball hat das nicht viel zu tun, das ist gar kein Fußballspiel mehr. Sobald du den Ball führen musst, kannst du es eigentlich vergessen.“

Ob das Aufeinandertreffen in der zweiten Runde des DFB-Pokals am Mittwoch gegen die Bayern stattfinden kann? Sollte der demolierte Rasen sich bis dahin nicht erholen, vermutlich nicht. Das Wetter in den kommenden Tagen wird eine entscheidende Rolle spielen – immerhin ist für den Tag des Spiels kein Niederschlag angesagt.

Platzbegehung in Saarbrücken entscheidend

Am Montag soll eine weitere Platzbegehung stattfinden, wie der 1. FC Saarbrücken bestätigte. In der Nacht hatte es zunächst weiter geregnet – Experten sollen nun prüfen, ob das Wasser rechtzeitig ablaufen kann. Eine Entscheidung soll ob der Planungssicherheit noch am Montag gefällt werden, sagte ein Sprecher des Vereins.

Ausweichmöglichkeiten in der Nähe gäbe es an dem Tag allerdings nicht. Der FC Homburg hat Greuther Fürth am Dienstag (18 Uhr) zu Gast und in Kaiserslautern spielt der 1. FC Köln ebenfalls am Dienstag (20.45 Uhr). Die Partie gegen den Rekordmeister war mit 16.000 verkauften Karten schon lange ausverkauft.