Ab Montag gastiert das DFB-Team in Hamburg und bereitet sich auf das WM-Qualifikationsspiel gegen Rumänien (8.10.) im Volkspark vor. TV-Moderator Florian König wird die Tage über nicht dabei sein. Der 54-Jährige ist weiterhin krank und fällt auf unbestimmte Zeit als Leiter der Fußball-Show „Doppelpass“ auf Sport1 aus. Am Freitag verkündete der Sender, dass Rudi Brückner (66) auch die nächste Sendung am Sonntag übernehmen wird. Woran König erkrankt ist, ist aktuell nicht bekannt.

Die MOPO erfuhr aber, dass der TV-Moderator auch bei den nun anstehenden Länderspielen der deutschen Nationalmannschaft passen muss. RTL überträgt die WM-Qualifikationsduelle gegen Rumänien aus Hamburg sowie gegen Nordmazedonien aus Skopje (11. Oktober). Nur wird diesmal eben nicht der Kölner König an der Seite von Experte Lothar Matthäus (60) die Partien begleiten und auch nicht Bundestrainer Hansi Flick (56) interviewen.

RTL schickt Laura Papendick zum DFB-Team nach Hamburg

Den König-Part übernimmt erstmals Laura Papendick (32). Die gebürtige Bergisch Gladbacherin war erst im Sommer von Sport1 zu RTL gewechselt. Dort kommt sie unter anderem als Moderatorin bei der Europa League und bei der Formel 1 zum Einsatz. Bei den September-Länderspielen gegen Liechtenstein und Armenien war Papendick bereits als Field-Reporterin im Einsatz. Nun ihre Premiere mit Rekordnationalspieler Matthäus und Flick als Moderatorin bei der DFB-Elf.

Kommentiert werden die beiden Duelle der Nationalmannschaft wieder von Marco Hagemann (44) mit Experte Steffen Freund (51) an seiner Seite. Für die Interviews sind Thomas Wagner (50) und Felix Görner (55) im Einsatz.

„Für mich wäre es eine Ehre, wenn ich da etwas machen dürfte. Ich finde, die Nationalmannschaft ist noch immer etwas Besonderes“, sagte Papendick noch vor wenigen Wochen mit Blick auf ihren neuen Arbeitgeber. Dass sich durch die König-Erkrankung so schnell die Chance ergeben würde, wusste sie da noch nicht.

König moderiert den „Doppelpass“ seit Anfang der Saison und übernahm die Position von Ex-Profi Thomas Helmer (56). Nach sieben Einsätzen und viel Lob für die neue Qualität in der Gesprächsführung folgt seit zwei Wochen die Zwangspause.

So läuft der Sport1-Doppelpass am kommenden Sonntag

Ersatz-Mann Brückner hat die Sendung schon in ihrer Anfangszeit von 1995 bis 2004 moderiert. Er begrüßt am Sonntag unter anderem Max Eberl (48), Geschäftsführer und Sportdirektor von Borussia Mönchengladbach, sowie Experte Stefan Effenberg (53).