Kurz vor der Meisterschaft: Leverkusen-Fans benennen Straße um

Am Sonntagabend kann es so weit sein, und eigentlich zweifelt kaum jemand daran, dass es so kommt. Mit einem Sieg gegen Werder Bremen (17.30 Uhr/live bei DAZN) kann sich Bayer Leverkusen zum ersten Mal zum deutschen Fußball-Meister krönen – und das bereits am 29. Spieltag. Der größte Held dieser schier unglaublichen Bayer-Saison ist natürlich Trainer Xabi Alonso.

Einige Fans der „Werkself“ haben aus diesem Grund die Straßenschilder der Bismarckstraße, die direkt an der BayArena vorbeiführt, überklebt. Die Bismarckstraße heißt nun Xabi-Alonso-Allee. Darüber berichtete der TV-Sender Sky und warf direkt die Frage auf, ob sich die Stadt im Falle eines Titelgewinns überhaupt trauen werde, die Kleber wieder von den Schildern zu entfernen.

Nach der Xabi-Alonso-Allee soll die Xabi-Alonso-Statue kommen

Fans haben dem TV-Sender offenbar auch verraten, dass sie die Meisterfeierlichkeiten dazu nutzen wollen, eine Xabi-Alonso-Statue auf der Xabi-Alonso-Allee zu errichten. Der Personenkult um den Spanier erreicht also neue Dimensionen.