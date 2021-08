Kurioses Interview: Sky-Reporter stellt Fragen – und Gladbachs Trainer schweigt

Da hatte jemand mal so gar keinen Bock auf Fragen zu seiner Zukunft: Um Marco Rose, Trainer von Borussia Mönchengladbach, ranken sich derzeit verschiedenste Gerüchte zu seiner Zukunft – immer wieder fällt der Name Borussia Dortmund. Doch zu seinen künftigen Plänen will sich Rose derzeit nicht äußern, das hat auch Sky-Reporter Ecki Heuser nun deutlich vorgeführt bekommen.

Nach der dritten Nachfrage zu seiner Zukunft beim Interview im Vorfeld des Derbys gegen Köln war’s Gladbachs Trainer Marco Rose am Samstagabend zu viel: Anstatt ein weiteres Mal mit leeren Worten abzuwiegeln, entschied er sich dazu einfach gar nichts mehr zu sagen.

Marco Rose schaut in die Kamera – und sagt einfach gar nichts

Heuser fragte Rose: „Also die Entscheidung ist noch nicht gefallen?“ Darauf kam nichts mehr, stoisch schaute der Trainer in die Sky-Kamera, verstummte und ließ so den Reporter auflaufen.

Ecki Heuser will nachhaken, aber Marco Rose hat keine Lust

Auf die Nachfrage, ob Schweigen seine Antwort sei, fragte Rose nur zurück: „Können wir über Fußball reden?“ Doch Reporter Ecki Heuser wollte nicht ablassen, fragte, ob die ungewisse Zukunftssituation vielleicht Auswirkungen auf die Leistung der Mannschaft habe? Doch auch der letzte Versuch lockte Rose nicht aus der Reserve.

Geschmeckt hat dem Gladbacher das Interview auf jeden Fall nicht. „War schön mit Dir über Fußball zu reden“, schleuderte er seinem Interviewer zum Abschied noch mal entgegen.

Die Zukunft Roses bleibt wohl erst einmal ungewiss. (fkm)