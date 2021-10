Kurioser Vorfall in Paris: Am Dienstagabend wurde ein nicht namentlich genannter Spieler von Paris Saint-Germain im Bois de Boulogne überfallen. Beim Täter handele es sich demnach um einen Transvestiten.

Von dem Ereignis berichtete zunächst „Le Point“, später wurden die Informationen von der Zeitung „Le Parisien“ bestätigt.

PSG: Transvestit entwendet Spieler 200 Euro

Gegen 20 Uhr sei der Spieler durch den an einen Straßenstrich angrenzenden Park gefahren. Der Bois de Boulogne ist bekannt für ein hohes Kriminalitätsaufkommen. Der Akteur habe den Ort auf dem Weg in seinen Heimat-Departement Hauts-de-Seine passiert.

Das könnte Sie auch interessieren: Spanisches Gericht fällt Entscheidung im Fall von Bayern-Star Hernandez

Als er an einer roten Ampel anhalten musste, sei die sich prostituierende Person ins Auto gestiegen und habe sich auf den Beifahrersitz gesetzt, auf dem zuvor offensichtlich eine Geldbörse mit 200 Euro Inhalt und ein Smartphone lagen. Beides nahm der Täter Zemouri zufolge an sich, das Handy habe der Spieler aber wiederbekommen, nachdem er der Bitte des Transvestiten, am Ausgangsort der Tat abgesetzt zu werden, nachgekommen sei.

Das Opfer hat sich angeblich wenige Momente später bei der Polizei gemeldet und sich rechtliche Schritte vorbehalten.