Kuriose Szene: Ex-BVB-Profi sieht beim Aufwärmen die Rote Karte

Der Fußball schreibt immer noch die besten Geschichten. In Spanien ist es beim Spiel zwischen dem FC Girona und Espanyol Barcelona zu einem Novum der kuriostesten Art gekommen. Im Mittelpunkt stand ein ehemaliger Dortmunder.

Was war das denn? Das werden sich wohl die meisten Zuschauer im Estadi Municipal de Montilivi im spanischen Girona gedacht haben. Sie hatten soeben miterlebt, wie Ex-BVB-Profi Reinier vom Schiedsrichter mit glatt Rot des Innenraum verwiesen wurde. Dabei stand der 21-Jährige gar nicht auf dem Platz und saß auch nicht auf der Auswechselbank. Stattdessen machte er sich gerade mit seinen Teamkollegen hinter der eigenen Grundlinie warm.

Reinier beleidigt Schiedsrichter-Assistenten

Nachdem der Mittelfeldspieler sich in der 70. Minute auf den Weg zum Aufwärmen gemacht hatte, schaute er von seinem Platz aus das Spielgeschehen auf dem Feld an. Mit den Schiedsrichterentscheidungen war er augenscheinlich nicht zufrieden. Seinen Frust ließ Reinier am Linienrichter aus, den er als „sehr, sehr schlecht“ bezeichnete, wie die „Mundo Deportivo“ berichtet. Für diese Aussage bekam er schließlich die Quittung.

Seit seinem Wechsel 2020 von Flamengo zu Real Madrid kann der Brasilianer in Europa nicht wirklich Fuß fassen. Nach zwei Jahren Leihe zu Borussia Dortmund kehrte er 2022 wieder zu den Königlichen zurück und wurde direkt an den FC Girona weiterverliehen. Bei den Katalanen kommt Reinier immer noch nicht so richtig zum Zug. Nur einmal durfte er über 90 Minuten spielen. Jetzt wird er erstmal gesperrt.