Kuriose Panne: Transfer in Frankreich geplatzt – wegen gestohlener Tasche!

Wie kurios es am Deadline Day mitunter zugehen kann, zeigte am Dienstag bereits der Fall von Spanien-Star Isco, dessen Transfer zu Union Berlin auf den letzten Metern platzte. Doch es geht auch noch eine Spur kurioser: In der französischen Ligue 2 kam ein angedachter Wechsel ebenfalls nicht zustande – wegen einer gestohlenen Tasche!

Zweitligist Girondins Bordeaux wollte laut französischer Medien kurzfristig einen nicht namentlich genannten jungen Profi aus dem Ausland verpflichten. Doch die spontan anberaumten Verhandlungen erwiesen sich als schwierig, weil der Verein des Spielers darauf bestanden haben soll, die Verhandlungen vor Ort zu führen.

Girondins Bordeaux: Sportdirektor war schon am Flughafen

Angesichts dieses Wunsches fuhr Girondin-Sportdirektor Admar Lopes also zum Flughafen – wo es am Ende eine Panne gab. Wie „transfermarkt.de“ unter Berufung auf französische Quellen schreibt, soll Lopes noch vor dem Abflug seine Tasche gestohlen worden sein. Jene Tasche, in der sich neben dem Laptop des Sportdirektors auch alle für den Transfer erforderlichen Dokumente befunden haben sollen.

MOPO

Nichts wurde es also mit dem zweiten Bordeaux-Neuzugang des Winters, Lopes reiste statt zum Verhandlungsort wieder vom Flughafen ab. Der Traditionsklub nahm es aber mit Humor: „Das bringt die Mannschaft nicht aus dem Gleichgewicht, das wäre ein Bonus gewesen“, zitierte „Sud Ouest“ einen Vereinssprecher.