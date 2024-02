Kuriose Nummer in der 2. Liga: Ehepaar vererbt Nord-Klub eine halbe Wohnung

Die meisten Fußball-Fans sind ihrem Verein treu bis zum Tod – und einige sogar darüber hinaus. Eintracht Braunschweig hat eine wertvolle Erbschaft gemacht.

Zweitligist Eintracht Braunschweig hat besonders treue Fans. Ein Ehepaar vermachte dem Traditionsverein einen Teil seines Vermögens – darunter die Hälfte einer Eigentumswohnung im Wert von mehr als 200.000 Euro, die im Braunschweiger Stadtteil Weststadt liegt.

Fans starben in den Jahren 2018 und 2021

Eintracht-Geschäftsführer Sven Rosenbaum machte die Erbschaft bereits vor etwas mehr als einer Woche bei der Mitgliederversammlung des deutschen Meisters von 1967 publik. Sie taucht mit einem Wert von 135.000 Euro bereits in der Bilanz für das Geschäftsjahr 2022/23 auf. Das Amtsgericht bestätigte den Vorgang und weitere Details nun auch der „Braunschweiger Zeitung“.

Danach sind die beiden Eintracht-Anhänger bereits in den Jahren 2018 und 2021 verstorben. Die zweite Hälfte der Wohnung wurde jedoch eine Miterbin vermacht, von der es nach Angaben von Rosenbaum „nur eine Adresse im Ausland gab“ und die mithilfe eines Nachlasspflegers erst ausfindig gemacht werden musste.

Mittlerweile hat sich der Verein von seinen Mitgliedern die Erlaubnis geholt, den geerbten Anteil an der Wohnung verkaufen zu dürfen. Mit dem Erlös möchte der Gesamtverein in seine Infrastruktur investieren. Konkret geplant sei, einen Großteil des Geldes in den schon länger geplanten Bau eines neuen Tennisheims zu stecken. (lg/dpa)