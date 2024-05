Kuriose Kompany-Nachfolge: Der „Verrückte mit dem Golfschläger“ übernimmt

Wenige Stunden nach der offiziellen Vorstellung von Vincent Kompany als neuer Trainer des FC Bayern München hat dessen vorheriger Klub FC Burnley den bisherigen Assistenten Craig Bellamy zum Interimstrainer ernannt. Der wurde vor allem wegen seiner Skandale bekannt.

Wie der Absteiger aus der englischen Premier League mitteilte, sucht man intensiv nach einem Nachfolger für den 38-jährigen Belgier. In der Zwischenzeit werde Bellamy die Rolle des Übergangstrainers übernehmen und dabei von Mike Jackson unterstützt. Man habe vollstes Vertrauen in beide und sie seien die perfekten Kandidaten, um das Team durch diese wichtige Zeit zu führen, hieß es.

Craig Bellamy verprügelt Frau und geht ins Gefängnis

Deutschen Fans könnte das Qualifikationsspiel 2008 gegen Wales im Kopf geblieben sein. Der walisische Stürmer kündigte am Rande des Spiels gegen den DFB im Interview an, dass er im nächsten Spiel gegen Liechtenstein einen Elfmeter nach unten links schießen würde. Gesagt, getan. Und der Ball wurde gehalten. Auf diese arrogante Aktion folgten noch viele weitere Skandale.

Erst verprügelte er eine Frau und kam dafür sogar ins Gefängnis. Dann schleuderte der heute 44-Jährige einem Ex-Trainer auch noch einen Stuhl gegen den Kopf. Generell machte er bei seinen Ex-Kollegen keinen guten Eindruck. Alan Shearer kündigte an: „Wenn er je nach Newcastle zurückkehrt, schlag ich ihm den Kopf ab.“ Zudem sagte Bellamy, der zu Wutausbrüchen neigt, dass er „nicht für Scheißklubs“ spielen wolle – und das auf eine Anfrage von Newcastle United, wo er aber selbst mal spielte.

Craig Bellamy ging mit dem Golfschläger auf Riise los

Der bekannteste Vorfall brachte ihm einen neuen Spitznamen ein. Denn vor dem Champions League-Spiel von seinem damaligen Verein Liverpool gegen Barcelona rastete Bellamy völlig aus. Er hatte nicht die gleiche Meinung wie Mitspieler John Arne Riise und schlug ihm deswegen mit einem Golfschläger gegen die Beine. Der Putter des Schlägers landete in den Beinen des Norwegers. Sein neuer Spitzname wurde deswegen „The Nutter with the Putter“, was „Der Verrückte mit dem Golfschläger“ heißt.

Ex-Trainer Bobby Robson sagte schließlich über ihn, dass er ein Mensch sei, „der alleine in einem Raum eine Schlägerei anfangen kann. Er ist der durchgeknallteste Spieler, den ich je trainiert habe“.

Craig Bellamy assistierte Vincent Kompany auch in Belgien

Der walisische Stürmer absolvierte 78 Spiele und erzielte dabei 19 Tore. In seiner Karriere wechselte er häufig den Verein, blieb aber immer in Großbritannien. Vor seinem Co-Trainer-Posten in Burnley war er Assistent in Belgien beim RSC Anderlecht.

Der FC Bayern hatte Ex-Burnley-Trainer Kompany am Donnerstag als neuen Trainer offiziell vorgestellt. Den FC Burnley hatte der frühere Abwehrspieler des HSV und von Manchester City in der vergangenen Saison aus der zweitklassigen Championship in die Premier League geführt, den Klassenverbleib in der abgelaufenen Spielzeit hatte er dann aber mit der Mannschaft verpasst. (dpa/fs)