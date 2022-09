Kuriose Klausel im Millionen-Vertrag: Darf Barça Lewandowski einfach kündigen?

Es war einer der spektakulärsten Transfers in diesem Sommer: Weltfußballer Robert Lewandowski wechselte vom FC Bayern München zum FC Barcelona. Nach langen Verhandlungen einigten sich die Vereine auf eine Ablösesumme von 45 Millionen Euro plus Boni. Lewandowski unterschrieb in Barcelona einen Vier-Jahres-Vertrag – doch wie viel der Pole bei seinem neuen Arbeitgeber tatsächlich verdienen soll, hat nun der spanische Radiosender Cadena SER offengelegt.

Demnach verdient Lewandowski bei Barcelona in der kommenden Saison ein Nettogehalt von 10 Millionen Euro, in den darauffolgenden Spielzeiten steigt die Summe auf 13 Millionen Euro in der Saison 2023/24 bzw. 16 Millionen Euro in der Saison 2024/25.

Robert Lewandowski: Millionen-Gehalt bei Barcelona enthüllt

In seinem vierten Jahr würde der polnische Nationalspieler wieder auf 13 Millionen Euro Nettogehalt zurückgehen – wenn dieses vierte Vertragsjahr denn überhaupt zustande kommt.

Laut dem Radiosender enthält der Lewandowski-Vertrag eine Klausel. Diese soll den Katalanen eine vorzeitige Auflösung des Arbeitspapiers ermöglichen. Dem Bericht zufolge kann der Kontrakt bereits zum Ende der Saison 24/25 gekündigt werden.

Das könnte Sie auch interessieren: Torwart pinkelt in Hecke – und sieht Rot

Sollte der Pole in besagter Saison weniger als 55% der Pflichtspiele für Barcelona absolvieren, könnte Barça seinen Vertrag auflösen und müsste ihm in der darauffolgenden Saison auch kein Gehalt mehr zahlen.