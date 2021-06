Kuriose Bilder in Berlin: Erstmals Schnelltests vor einem Bundesliga-Spiel

Der 1. FC Union Berlin hat erstmals in der Bundesliga Corona-Schnelltests bei Personen durchgeführt, die im Rahmen des Sonderspielbetriebs im Stadion An der Alten Försterei gelistet waren. Vor dem 2:1-Sieg gegen den 1. FC Köln konnten sich zutrittsberechtigte Helfer, Ordner, Journalisten und andere Personen freiwillig einem kostenfreien SARS-CoV-2-Antigen-Schnelltest unterziehen.

Dabei wurde der jeweilige Test in einer von acht Kabinen in der Wuhlebar unterhalb der Haupttribüne durchgeführt. Die Kabinen waren mit weißen Stofftüchern voneinander abgetrennt. Die Tests wurden von medizinischem Fachpersonal durchgeführt, Verzögerungen entstanden keine. Nach dem Test musste jede Person etwa 15 bis 20 Minuten auf das Ergebnis warten. Bei einem negativen Ergebnis erhielt jede Person einen Code, der als Eintrittskarte in das Stadion diente.

Das steckt hinter der Schnelltest-Aktion

In der Halbzeitpause teilte Union mit, dass 165 von den anwesenden 280 berechtigten Personen einen Schnelltest vorgenommen hatten. „Alle Abläufe haben gut funktioniert, alle Tests waren negativ.“

Union will aus dem Ablauf Erkenntnisse für einen Einsatz gewinnen, wenn Zuschauer wieder erlaubt sind. Schon im vergangenen Jahr hatte der Klub an einem solchen Pilotprojekt gearbeitet, die steigenden Infektionszahlen und die noch eingeschränkten Testmöglichkeiten aber verhinderten die Umsetzung.

Wer sich nicht testen lassen wollte, konnte über das bisher vorgeschriebene Einlassprotokoll des Sonderspielbetriebes das Stadion betreten. Die geltenden Hygieneregeln blieben von den Tests unberührt.

So lie das Spiel zwischen Union und dem Effezh

Eine Premiere feierte auch Union-Kapitän Christopher Trimmel. Sein erster Bundesliga-Treffer war gleichzeitig der entscheidende gegen Köln. Ondrej Duda (45.+2) hatte die Gäste mit einem verwandelten Foulelfmeter in Führung gebracht. Max Kruse nutzte einen Handelfmeter (48.) zum zwischenzeitlichen Ausgleich und zu seinem achten Saisontor.

Der 1. FC Union ist nach dem fünften Spiel ohne Niederlage nacheinander und nun 38 Punkten weiter dran an den Europacup-Plätzen. Dagegen wird die Lage für Köln nach der nun schon fünften sieglosen Partie in Serie immer gefährlicher: Zwar liegt der FC mit 22 Punkten noch auf Rang 14, aber in der Abstiegszone wird es immer enger.