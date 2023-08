Kurios! Kaugummi-Verbot für Bayern-Stars: Diese Strafen drohen

Eine normale Vorbereitung sieht anders aus. Der FC Bayern München befindet sich gerade auf seiner Audi Summer Tour quer durch Asien. Seit Sonntagabend (Ortszeit) heißt der nächste Aufenthaltsort Singapur. Im besten Fall schon vor der Ankunft aussortiert, die Kaugummis. Denn der Stadt- und Inselstaat hat ein striktes Kaugummi-Verbot.

Tuchel und seine Spieler erwarten am Mittwochmittag (Ortszeit) zum Abschluss ihrer elftägigen Asienreise den FC Liverpool mit Trainer Jürgen Klopp. Doch bei der Vorbereitung auf dieses Spiel müssen die Münchner besondere Regeln beachten. Kaum zu glauben, aber sowohl der Konsum als auch die Einfuhr von Kaugummi ist in Singapur gesetzlich verboten. Bei Verstößen müssten die Münchener tausende Euros Strafe zahlen. Viel Geld für einen Kaugummi, selbst für die Bayern-Stars.

Auch bei den Speisen müssen die Bayern aufpassen

Doch das ist nicht die einzige Regel, die Kimmich und Co. in Singapur beachten müssen. Auch das einfache Wegwerfen von Müll auf die Straße und der Verzehr von Essen und Getränken in öffentlichen Verkehrsmitteln ist verboten. Auch hier drohen bei einem Verstoß hohe Geldstrafen.

Kein großes Problem sollte hingegen das Rauchverbot an vielen öffentlichen Plätzen darstellen. Auch der Konsum von Alkohol zwischen 22.30 bis 7 Uhr morgens sollte für die Münchner nicht zum Verhängnis werden. Ziel der vielen Regeln in Singapur ist vor allem, die Straßen und die öffentlichen Verkehrsmittel vor Verschmutzung zu schützen.

Das erste Spiel der Asientour verlor der FC Bayern München gegen Champions League Sieger Manchester City mit 1:2 (0:1). Das zweite Spiel in Japan konnten die Bayern für sich entscheiden. Gegen Kawasaki Frontale gewannen die Münchener mit 1:0 (0:0).